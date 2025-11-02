Estado fomenta oportunidades laborales para potosinas

Respalda la inclusión y la autonomía económica a través de empleos dignos.

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), mediante el área de Empoderamiento y en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), realizó el evento mensual “Reclutamiento Laboral en Favor de las Mujeres”. El objetivo es fortalecer la autonomía económica y el empoderamiento femenino, facilitando la vinculación directa de las mujeres con vacantes formales ofrecidas por empresas locales y nacionales, garantizando empleos dignos que impulsen su desarrollo personal.

Durante la jornada participaron empresas como FSQ PRIME, PABS, MABE, ALCO, IMMSA, Poliservicios de San Luis y PROSEGACI, ofreciendo vacantes desde puestos técnicos hasta administrativos. En total, se atendieron a 31 mujeres, quienes recibieron acompañamiento personalizado para mejorar su inserción en el mercado laboral y potenciar sus habilidades profesionales.

Con estas acciones, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsa la inclusión laboral sin límites, asegurando que cada mujer potosina tenga acceso a oportunidades reales de crecimiento, fortaleciendo su independencia y participación activa en la economía local.