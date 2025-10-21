Fernández Noroña busca licencia para visitar Palestina

El senador Gerardo Fernández Noroña informó que mañana solicitará licencia al cargo para visitar Palestina, y quizá Gaza, del 24 de octubre al 2 de noviembre.

Cuestionado sobre si piensa ir a Gaza, respondió: “La verdad es que sería temerario, pero si la autoridad palestina tiene prevista una visita a Gaza la haré. Todo lo que organizó la autoridad palestina yo lo voy a cubrir…

Sobre si tiene temor por su seguridad, dijo que no.

“No temor. Sí es un viaje peligroso, no soy ningún héroe, no soy ningún mártir, amo la vida, tengo muchas cosas que hacer en el país, pero no debo ser omiso frente al terrible genocidio que está sucediendo con el pueblo palestino’’.

Durante la conferencia de prensa en que informó de los motivos de su solicitud de licencia, aseguró que no teme a represalias de Estados Unidos, cuyo gobierno considera terrorista a quien apoya a Palestina.

“Lo peor que me podría pasar es que me quitaran la visa; no.

Relató la situación actual en Palestina:

“El presidente Donal Trump anunció un plan de paz, la gente regresó con mucho entusiasmo, los engañaron otra vez; están bombardeándolos, los están asesinando, están asesinando niños y niñas.

“No es mucho lo que yo puedo hacer, pero no debo quedarme cruzado de brazos, sería una cobardía… Me pesó mucho el video de una niña diciendo que ayudara, que los salvara; no puedo, ojalá pudiera, pero lo que yo pueda hacer lo haré. Y ese viaje es importante, contribuye, pone luz sobre el tema’’.

Anunció que realizará transmisiones en vivo sobre la situación que están viviendo en Palestina.

“Voy a visitar a las autoridades palestinas, están programadas reuniones con integrantes del gobierno del pueblo palestino, voy a visitar asentamientos de Palestina. Voy a tener, previo, Emiratos Árabes fue generosísimo puso el pasaje aéreo con su línea, tengo una reunión primera en Emiratos Árabes y tengo programadas también un par de reuniones en Jordania, pero el grueso del tiempo es en recorridos en Palestina, la situación que está viviendo el pueblo palestino’’.

Por la solidaridad que ha tenido con Palestina, dijo, Emiratos Árabes Unidos pagará su boleto de avión.

Podría no solicitar licencia al cargo, dijo, pero es lo correcto porque “no es compatible el viaje con la atención a las sesiones del Senado’’.

Con respecto al viaje, explicó que desde que fue presidente de la Mesa Directiva fue invitado, pero que simplemente lo había retrasado.

“En agosto estuve a punto de hacer el viaje y tuve que posponerlo… Ahora, dado que no se ha cumplido el alto el fuego, dado que continúa el genocidio al pueblo palestino, dado que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, programamos el viaje y lo haré en estas fechas’’.