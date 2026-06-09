Felipe Macías entrega más apoyos para vivienda a policías municipales

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, encabezó la entrega de apoyos para vivienda a personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con lo cual se han alcanzado 670 elementos beneficiados.

Estos incentivos tienen por objetivo fortalecer las condiciones de bienestar y desarrollo delos policías de la corporación y contribuir a una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, ya que el recurso está destinado a mejoramiento o equipamiento de vivienda.

En esta entrega fueron beneficiados 370 policías quienes recibirán un recurso de 50 mil pesos en efectivo y de acuerdo con el alcalde, el programa tendrá continuidad en los próximos meses, a fin de ampliar su alcance y beneficiar a más elementos operativos.

“Esta entrega representa una muestra de agradecimiento de todas y todos los queretanos hacia el personal operativo de la corporación por su servicio y sacrificio para mantener la paz y la armonía en la ciudad, mediante su trabajo, compromiso y cercanía con las familias queretanas”, expresó el presidente municipal, Felifer Macías.

Las autoridades señalaron que esta entrega consolida una política pública que reconoce el esfuerzo de las mujeres y los hombres que todos los días velan por la seguridad, la tranquilidad y la paz de las familias queretanas.

En esta entrega se invirtieron 18 millones 500 mil pesos, recursos que podrán destinar al equipamiento, ampliación o mejoramiento de sus viviendas.