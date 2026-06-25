FMI anticipa que precios de energía y materias primas tardarán en normalizarse tras acuerdo EU-Irán

El Fondo Monetario Internacional dijo el jueves que ha observado una caída en los precios de la energía y las materias primas desde el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, pero que tomará tiempo para que los precios y los flujos comerciales del Golfo se normalicen.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo en una rueda de prensa que, en la próxima actualización de sus Perspectivas de la Economía Mundial el 8 de julio, el Fondo decidirá si mantiene los tres escenarios de crecimiento que presentó en abril, que dependían del resultado de la guerra con Irán.

Dado que el estrecho de Ormuz permaneció cerrado en mayo, lo que mantuvo los precios de referencia del petróleo por sobre los 100 dólares por barril, Kozack había señalado que la economía mundial estaba pasando de la "previsión de referencia" -más optimista, que suponía un rápido fin del conflicto- a un "escenario adverso" con un crecimiento mundial del 2.5% para 2026.

El escenario adverso partía de un precio promedio del petróleo de 100 dólares por barril para todo el año 2026, pero también de un endurecimiento de las condiciones financieras y unas expectativas de inflación al alza.

Kozack señaló el jueves que las expectativas de inflación se han mantenido bien ancladas, ya que algunos bancos centrales han tomado medidas para subir las tasas de interés, y las condiciones financieras se han mantenido expansivas, con países tanto de mercados avanzados como emergentes capaces de acceder a los mercados financieros internacionales.

Los futuros de referencia del crudo Brent con entrega en agosto cotizaban el jueves en torno a los 73 dólares por barril, su nivel más bajo desde antes del 28 de febrero, fecha en que comenzó la guerra frente a Irán respaldada por Estados Unidos.

Kozack también señaló que los precios de la urea, otros fertilizantes y los metales básicos habían caído con la reanudación de los envíos desde los países del golfo, pero que llevará tiempo para que los precios y el comercio se normalicen por completo debido a los plazos de entrega hasta los destinos finales.

"Esto significa, por tanto, que pasará algún tiempo antes de que… volvamos a la normalidad y, por supuesto, todo ello suponiendo que se mantenga el alto el fuego", dijo Kozack.

Señaló que lo que más preocupa al FMI es el impacto del conflicto en los países en desarrollo que son importadores netos de energía y cuentan con escasas reservas fiscales o de petróleo y otras materias primas, especialmente en África.