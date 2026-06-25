Libertad sindical en el ISSSTE abre paso a nuevas organizaciones pese a retos de competencia

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta actualmente con ocho agrupaciones gremiales a partir de la reforma laboral de 2019, legislación que introdujo el principio de libertad sindical y permitió a los empleados la opción de elegir su afiliación o permanecer sin ella, condición en la que se encuentran actualmente más de 10,000 trabajadores de la institución.

Bajo este marco normativo opera el Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE, encabezado por Hilario Ramírez, organización que cuenta con 3,500 afiliados distribuidos en 20 secciones del país, incluyendo unidades médicas de alta especialidad como los hospitales 1 de Octubre, 20 de Noviembre, Tláhuac y Zaragoza, así como representaciones en entidades como Sonora, Chiapas, Colima, Morelos y Guerrero.

A pesar de la apertura legal que facilitó la creación de estas corrientes, el sindicato enfrenta dinámicas de competencia frente a la organización mayoritaria dentro del instituto. Integrantes de las secciones sindicales reportan que persisten narrativas u ofertas dirigidas a los trabajadores para motivar su retorno al sindicato tradicional a cambio de la gestión de peticiones laborales.

Cabe señalar que en un acto público, trabajadores de las secciones sindicales de Colima, Michoacán, Chiapas y Guerrero, manifestaron inconformidad con la dirigencia nacional del Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE, a la que señalaron por presunto incumplimiento de compromisos y falta de atención a tres años de la creación de la organización.

Los integrantes de las bases acusaron que en las clínicas y dependencias se condiciona el avance de los trámites y las demandas laborales según la filiación sindical de los empleados, una práctica contraria a los objetivos iniciales de la agrupación.

Ante esto, el dirigente nacional, Hilario Ramírez, precisó que las condiciones generales de trabajo amparan a la totalidad del personal de base, de forma que los derechos laborales se mantienen vigentes de manera independiente a la afiliación gremial.

Agregó que para mantener la representatividad y captar el interés de la base trabajadora frente a las opciones tradicionales, la nueva corriente sindical proyecta ampliar sus servicios hacia el ámbito social mediante el desarrollo de infraestructura educativa propia y programas dirigidos a los familiares de los empleados, además de dar continuidad a los procesos de profesionalización técnica y médica.