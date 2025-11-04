EU plantearía ataques en contra de cárteles de droga en territorio mexicano

El gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, planea realizar una incursión militar y policial en territorio mexicano en contra de los carteles del narcotráfico que operan en México, reveló la cadena NBC News.

“La administración (de EU) preferiría coordinarse con el gobierno mexicano en cualquier nueva misión contra los cárteles de la droga, pero los funcionarios no han descartado operar sin esa coordinación, dijeron dos funcionarios estadounidenses en activo y dos ex funcionarios’’, cita la información difundida por la televisora estadounidense.

“Según dos funcionarios estadounidenses en funciones, las primeras etapas del entrenamiento ya han comenzado para la posible misión y que incluiría operaciones terrestres en México. Sin embargo, un despliegue en México no es inminente, afirmaron funcionarios y uno de los ex funcionarios de EU”, precisa.

De acuerdo con NBC News, la misión actualmente en etapa de planeación “supondría una ruptura con las administraciones de EU anteriores, que han desplegado discretamente equipos de la CIA, militares y policiales en México para apoyar a las unidades locales de policía y del Ejército que luchan contra los cárteles”.

El personal estadounidense del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) planea incursionar de manera presencial en México porque la misión, centrada en la operación de drones para atacar laboratorios de drogas y líderes de los cárteles mexicanos, así lo requiere, explicaron los informantes a la cadena de televisión.

Los informantes detallaron que los equipos que se pretende usar en la incursión requieren “la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro”.

De concretarse, según el reporte, la misión formaría parte de la operación que el gobierno de EU realiza contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Por órdenes de Trump, su gobierno designó, desde febrero pasado, como “organizaciones terroristas extranjeras’’ a todas las agrupaciones criminales del narcotráfico que operan en México: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noroeste (CDC, una escisión de los Zetas), y Cárteles Unidos.

“México probablemente no lo quiera, pero lo tenemos que hacer”, anunció el presidente estadounidense el mes previo, al asumir el cargo; desde entonces amenazó con lanzar bombas sobre laboratorios de fentanilo y enviar fuerzas especiales a México para eliminar a los líderes de los cárteles.