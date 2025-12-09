Estrategia de Atención a las Causas suma más de 4.6 millones de atenciones a la ciudadanía

Al cumplir un año de trabajo ininterrumpido, la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia ha brindado más de 4 millones 689 mil 150 atenciones a tres millones 69 mil 448 personas.

Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe de este plan durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que en este periodo se tocó la puerta de los hogares, en 15 estados y 77 municipios como resultado de la articulación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.

Además, señaló, se llevaron a cabo 404 Ferias de Paz, para acercar programas y servicios a las comunidades. También se formalizaron 338 Comités de Paz que promueven la participación ciudadana, a fin de mejorar el entorno social.

“Reconocemos el compromiso de las dependencias federales, de los gobiernos estatales y municipales que cada semana se suman, con acciones, a favor de las comunidades en todo el país, porque como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum: La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida”, dijo.

La funcionaria federal mencionó que la labor coordinada de autoridades con vecinas y vecinos hizo posible la recuperación de 306 espacios públicos, como parques, plazas, senderos y canchas deportivas.

Detalló que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizaron, en el Estado de México, 945 actividades deportivas y recreativas, con 75 mil 396 asistentes. En Tabasco y Baja California hubo capacitaciones.

Con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, agregó, se iniciaron obras comunitarias en la unidad Deportiva Javier R. Bours, en Cajeme, Sonora.

Junto con el IMSS-Bienestar, expuso, se fortalecieron los servicios médicos en Pantelhó y Tila, en Chiapas, donde se brindaron más de 56 mil atenciones. En La Trinidad y Frontera Comalapa se llevó a cabo una jornada de credencialización del INE. Se integraron mil 808 personas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Señaló que, en coordinación con Financiera para el Bienestar y la Secretaría de Bienestar se incorporaron a pequeños negocios, de Chenalhó, al programa Crédito Solidario. Se entregaron 34 viviendas a familias desplazadas del Ejido Puebla, y se inauguraron tres puntos de venta de Leche para el Bienestar en La Trinitaria y Frontera Comalapa.

PARTICIPAN 2.1 MILLONES DE PERSONAS EN JORNADAS DE PAZ

Durante su participación en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció el trabajo de secretarias y secretarios técnicos estatales y municipales de las Mesas de Paz, quienes cada semana coordinan con los gobiernos locales actividades deportivas, culturales y artísticas.

Se efectuaron 6 mil 855 Jornadas de Paz, donde participaron más de 2 millones 100 mil personas.

Expuso que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) continúa con el programa Ponte Pila, y realizó más de 19 mil actividades, teniendo la participación de 1 millón 600 mil personas en las Ferias de Paz, en 14 entidades.

Además, para prevenir adicciones y suicidios, así como contribuir a generar lazos afectivos fuertes en los hogares de niñas, niños y adolescentes, se realizó el taller “Familias Fuertes Amor y Límites”, que impartió la Organización Mundial de la Salud.

La secretaria Rodríguez recordó que en el marco de la campaña “Por la Paz y Contra las Adicciones” se realizaron 64 Ferias de Jóvenes Emprendedores, con la participación de más de 19 mil 104 personas.

Como parte de la campaña internacional “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres”, añadió, se realizaron 96 caminatas en 89 municipios, mismas que tuvieron una asistencia de más de 26 mil personas.

Junto con la Secretaría de las Mujeres se efectuaron más de 100 Jornadas de Difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, alcanzando a más de 16 mil 700 personas a través de pláticas y talleres.

Precisó que esto en la última semana, porque la Secretaría del ramo lleva más de 25 millones de cartillas entregadas.

TIANGUIS DEL BIENESTAR

Puntualizó que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Agencia Nacional de Aduanas de México, el INDEP, el Servicio de Administración Tributaria (SAT); la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Bienestar, la Guardia Nacional, autoridades estatales y municipales, se continúa visitando a las comunidades más alejadas, con el Tianguis del Bienestar.

A través de este programa se han beneficiado a más de 61 mil familias, de 23 municipios y nueve localidades, en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. A las personas se les dan enseres domésticos, tela, ropa y artículos nuevos, de primera necesidad, que fueron decomisados en aduanas.

Subrayó que con el apoyo de la Defensa y la Iglesia Católica, se mantiene la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, para que la población acuda a intercambiar, de forma anónima, sus armas de fuego por dinero en efectivo.

CANJE VOLUNTARIO DE 8 MIL 700 ARMAS

Del 01 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 8 mil 700 armas de fuego, de las cuales 2 mil 519 eran largas, 5 mil 88 cortas y mil 093 granadas, además de cartuchos y cargadores.

Con el módulo de desarme, abundó la secretaria, se instaló uno para el canje de juguetes bélicos por educativos.