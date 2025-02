A casi dos semanas del segundo mandato de Trump, ¿cuántos migrantes han sido deportados a México?

Una de las promesas de Donald Trump durante su campaña para la Presidencia, era la de realizar deportaciones masivas de migrantes que no tuvieran Visa en Estados Unidos, ya que consideraba que su presencia era una “invasión”, razón por la que declaró a la frontera con México en estado de emergencia.

Prometió dar solución a lo que calificó como una crisis, y hacerlo de forma rápida; tan sólo en su primer mandato, de 2017 a 2021, aplicó la política de tolerancia cero, en la que niños migrantes fueron separados de sus padres.

Deportados a México

Ante la situación, la oposición mexicana criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por recibir migrantes deportados, entre los que había extranjeros, a lo que ella argumentó que ella encabeza un “gobierno humanista”:

"Nosotros, como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera, nosotros por razones humanitarias no podemos, con -7 grados en Ciudad Juárez, no atender por razones humanitarias a las personas, y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo", mencionó durante La Mañanera del Pueblo.

Respecto a la cifra de deportados, el jueves 30 brindo más detalles:

Del 20 de enero al 26 de enero de este año, se han repatriado un total de 5,282 personas; de ellas, 4,083 son mexicanos.

El lunes 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 fueron mexicanos.

El martes 28 llegaron 435 personas.

La mandataria confirmó que en la última semana se recibieron cuatro aviones con migrantes a bordo, pero que no es la primera vez que esto ocurre. Informó que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) los entrevista para saber si sus derechos humanos fueron violentados.

Como resultado de esas entrevistas, se supo de dos casos: el de una mujer guatemalteca y un mexicano; en ambos se presentó una queja y denuncia en Estados Unidos para su revisión; a lo que Sheinbaum detalló que este mecanismo se implementa desde antes de que Trump regresará al poder.

¿Qué lugar ocupa el país?

De acuerdo con el Informe Anual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, (ICE, por sus siglas en inglés), el organismo llevó a cabo 271,484 deportaciones durante el año fiscal 2024, lo que significó un aumento del 90% en comparación con los años fiscales de 2023 y 2022.

Tan sólo México tuvo 87,298 deportaciones en 2024, ocupando el primer puesto de los 10 países con más deportados: