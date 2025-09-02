Diputados designan a la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva

El Pleno de la Cámara de Diputados designó a la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva para el segundo año del ejercicio de la LXVI Legislatura.

Tras registrarse la aprobación de mayoría calificada de 435 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, la diputada López Rabadán rindió protesta la tarde de este martes.

"En esta presidencia el único protagonismo lo tendrá la palabra, la palabra libre y plural", dijo la diputada panista tras asumir el cargo.

Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja firmado por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, se eligió también como primer vicepresidente al diputado morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna; la segunda vicepresidencia quedó a cargo de la diputada panista Paulina Rubio Fernández y el diputado del PVEM Raúl Bolaños-Cacho Cué ocupará la tercera vicepresidencia.

Las secretarias y secretarios electos fueron Julieta Villalpando Riquelme (Morena), Alan Sahir Márquez Becerra (PAN), Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) y Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC).