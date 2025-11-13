Develan billete de lotería alusivo a fundación de la FSTSE

La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1728, alusivo a la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Durante la develación, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que la institución se une a la conmemoración de la promulgación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"El billete conmemorativo que hoy presentamos es mucho más que un símbolo: es una carta de gratitud del pueblo de México a sus trabajadoras y trabajadores", mencionó.

En el billete aparecen los rostros del expresidente Lázaro Cárdenas y del exsecretario general de esa central obrera, Joel Ayala Almedida, así como el logotipo de esa organización gremial.

El sorteo cuenta con un Premio Mayor de siete millones de pesos, en una serie y una bolsa total de 24 millones de pesos en premios.

La directora dijo que el espíritu cardenista está presente y que se traduce como un tiempo en el que la justicia social vuelve a ser el eje de las políticas públicas y donde el humanismo guía cada decisión del Estado.

Durante la ceremonia participó el secretario de Salud, David Kershenobich, quien reconoció el papel esencial de los trabajadores del Estado, quienes con vocación, entrega y profesionalismo sostienen el funcionamiento de nuestras instituciones.

“En ellos recae la confianza de millones de mexicanos que encuentran en el servicio público una respuesta a sus necesidades y un reflejo de la fortaleza de nuestro país”, afirmó.

Señaló que, desde su creación, el 5 de diciembre de 1938, la FSTSE ha sido un pilar fundamental en la defensa de los derechos laborales y en el fortalecimiento del servicio público en México.

Enfatizó que la historia de la Federación demuestra que el progreso nacional depende del esfuerzo conjunto entre el Estado y el sindicato, ya que su unión garantiza la continuidad de las labores gubernamentales y vela siempre por el bienestar de quienes hacen posible su funcionamiento.

Por su parte, el Presidente del Comité del Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (FSTSE), Marco Antonio García Ayala, sostuvo que la conmemoración del 87 Aniversario de la creación y promulgación del Estatuto Jurídico de la FSTSE, es un acto de memoria y compromiso para reconocer la lucha, la dignidad y la justicia que han dado voz, fuerza y derechos plenos a quienes sirvieron y sirven con lealtad inquebrantable al Estado mexicano.

A su vez el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís, comentó: “Celebramos este aniversario con la convicción de que debemos seguir protegiendo, fortaleciendo y actualizando los derechos laborales de quienes sostienen a nuestro país desde las instituciones públicas”, manifestó Arias Solís.

El Sorteo Zodiaco número 1728 se realizará el domingo 30 de noviembre, a las 20:00 horas. Están disponibles para su adquisición los dos millones 400,000 cachitos, en los puntos de venta en todo el país y en miloteria.mx, el costo de la fracción o cachito es de 20 pesos y la serie o entero 400 pesos.