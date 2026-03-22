Se destina tres veces más a pensiones del Bienestar que a becas para jóvenes

El presupuesto que el gobierno mexicano destina para los programas de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, Becas Elisa Acuña, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, equivale a 32.5% del que se destina a los denominados Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el programa de pensiones para adultos mayores ejerce este año 526,508 millones de pesos, y el denominado mujeres (para personas de entre 60 y 64 años) 56,969 millones. Sumados representan 583,477 millones de pesos.

En tanto, los programas de apoyo a niños, hijos de madres trabajadoras; los de becas Rita Cetina y Elisa Acuña, así como el denominado Jóvenes Escribiendo el Futuro y el de becas Benito Juárez para estudiantes de bachillerato suman 189,642 millones de pesos.

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Eso ocurre a pesar de que la población de 60 años o más es de 17.1 millones (12.84% del total) y la de 0 a 30 años es de 65.12 millones (48.83%), según cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Tan solo en el sistema educativo nacional hay 34 millones 370,623 alumnos, de los cuales 28 millones 769,367 acuden a escuelas de gobierno, según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondientes al ciclo 2024-2025.

Con base en las tendencias estadísticas del Conapo, se estima que para el 2030 habrá 23.4 millones de niños entre 0 y 11 años (16.7% de la población); 38.7 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años (27.7%) y 22.1 millones de adultos mayores, es decir de 60 años o más (15.9%).

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Pensión Adultos Mayores

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, al 2 de marzo de 2026 se tenían registrados 13 millones,605,331 personas derechohabientes del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas mayores al que en el bimestre marzo-abril se destinaron 87,705 millones de pesos.

Está dirigido a todas las personas de 65 años en adelante, a través de un pago que en 2026 es de 6,400 pesos bimestrales.

Pensión mujeres bienestar

En tanto, dos millones 982,22 personas son derechohabientes del programa Mujeres Bienestar que, para el bimestre marzo-abril, destinó un presupuesto de 9,244.9 millones de pesos.

Ese programa entrega un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales y está dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Al cumplir 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Becas para hijos de madres trabajadoras

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras tiene 228,553 beneficiarias y para el bimestre marzo - abril se destinaron 396.1 millones de pesos.

Ese instrumento tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres, a través de un apoyo económico bimestral.

De acuerdo con datos del Inegi, 11% de los hogares en México están integrados por una sola figura de autoridad (padre, madre o tutor), en la mayoría de los casos por mujeres, quienes por sí mismas ya sufren varias situaciones de vulnerabilidad.

Con este apoyo económico, el gobierno busca mejorar las condiciones para el acceso a cuidados y educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años que padezcan la ausencia de uno o de ambos padres.

Para ello, contempla dos modalidades: en la primera se otorga a niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad (en caso de contar con alguna discapacidad, hasta un día antes de cumplir los seis años de edad) que están en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres debido a que no residen en la misma vivienda o no están presentes por causas como el abandono por la búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas y una mejor calidad de vida.

El apoyo tiene un límite de tres niñas o niños por hogar, salvo que se trate de nacimientos múltiples.

En esta modalidad, el programa entrega a niños recién nacidos y hasta los cuatro años 1,650 pesos bimestrales y a los niños con discapacidad recién nacidos y hasta los seis años 3,720 pesos bimestrales.

La segunda modalidad contempla apoyo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de recién nacidos y hasta los 23 años en situación de vulnerabilidad por la ausencia permanente de la madre, causada por su fallecimiento.

También incluye a las hijas e hijos de las jefas de familia que se encontraban afiliadas al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, el cual estuvo vigente hasta el año 2020.

En estos casos, las personas responsables de los menores de edad y jóvenes reciben 830 pesos bimestrales para el caso de recién nacidos a los 15 años; 1,130 pesos bimestrales para el caso de jóvenes de 16 a 18 años; y 1,240 pesos bimestrales en el caso de personas de 19 a 23 años.

Beca universal Rita Cetina Educación Básica

Tiene como objetivo apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes, así como la conclusión de sus estudios.

Es universal, es decir, para todos los alumnos de educación primaria y secundaria de planteles públicos. En el caso de estos últimos, la reciben desde 2025 y este año 2026 llega a primaria.

Para las familias que tienen hijos en secundaria, la beca otorga 1,900 pesos bimestrales y en el caso de los hogares con dos o más estudiantes en este nivel, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos en el año se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.

Para las familias con hijas o hijos en primaria, la beca entrega un pago anual de 2,500 pesos por cada alumna o alumno.

En el caso de las y los estudiantes de primaria o preescolar que reciben desde 2025 o antes la beca que estaba dirigida a familias de escasos recursos continúan recibiendo el apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales.

Datos de la SEP indican que durante el ciclo escolar 2024-2025 se registraron 20 millones 680,123 alumnos en las escuelas públicas del nivel básico.

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez otorga un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales a todos los estudiantes que cursan el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 40 meses, siempre y cuando el alumno esté inscrito formalmente en alguna institución de educación media superior del sector público.

De acuerdo con la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 2020, del Inegi, en el ciclo escolar 2019-2020, del total de estudiantes que no lo concluyeron, 43.7% mencionó como motivo la falta de recursos o porque tenía que trabajar,

Asimismo, en el ciclo escolar 2021-2022, la falta de recursos fue señalada como la segunda causa (28.0%) para que los jóvenes de 15 a 17 años no se inscribieran a la escuela, según indicadores de la desaparecida Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Según la SEP, en el ciclo 2024-2025 se inscribieron en escuelas públicas de nivel medio superior cuatro millones 671,284 personas.

Becas Elisa Acuña

La Beca Elisa Acuña tiene como objetivo apoyar la permanencia, egreso y continuación de estudios. Su cobertura es nacional con base en la disponibilidad de presupuesto.

Para acceder a ella el requisito es ser estudiante con inscripción en el ciclo escolar vigente y no recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad pública.

Para estudiantes regulares aceptados el monto mínimo es de 2,399 pesos y el máximo de 20,600 pesos mensuales; para becas de tesis el mínimo es 5,400 pesos y el máximo 13,300 pesos mensuales.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales a alumnas y alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar con un máximo de 45 mensualidades, excepto para los estudiantes que cursen la licenciatura en Medicina, a quienes se les podrá otorgar la beca hasta por un máximo de 55 mensualidades.

Tiene cobertura nacional con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestal autorizada, por lo que el otorgamiento de becas se realiza con un procedimiento de selección, en el cual hay escuelas clasificadas como prioritarias y susceptibles de atención.

Entre los criterios y requisitos para recibir la beca destaca ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes: haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica; tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025 y no recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

En el ciclo escolar 2024-2025 se inscribieron a escuelas públicas de educación superior tres millones 417,960 estudiantes.