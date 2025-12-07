Crecen empleos y salarios en San Luis Potosí durante el segundo trimestre del 2025

• El mercado laboral potosino mantiene un desempeño positivo en las actividades económicas del país, de acuerdo con datos del INEGI.

Entre el segundo trimestre del 2024 y el mismo periodo de 2025, los puestos de trabajo remunerados y las percepciones salariales en San Luis Potosí tuvieron incrementos del 1.5 y de 4.1 por ciento, respectivamente, cifras que comprueban el desempeño positivo que el mercado laboral potosino mantiene bajo el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

Lo anterior se desprende de las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF) difundido este día por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual se anota con el incremento en del 1.5 por ciento en puestos de trabajo, San Luis Potosí se ubica en la onceava posición entre los Estados del país con mayor crecimiento.

El incremento del 4.1 en las percepciones salariales en el mismo periodo, confirma la tendencia positiva en los ingresos de los trabajadores potosinos. Esta mejora coloca a la entidad en una posición destacada a nivel nacional, consolidando su dinamismo económico y la estabilidad laboral en distintos sectores.

Estas cifras reflejan el impacto favorable de las políticas públicas de fomento a la inversión y generación de empleo impulsadas por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona quien, además, con la modernización en la infraestructura y los niveles de paz social alcanzados, ha hecho de San Luis Potosí un lugar ideal para la inversión productiva.