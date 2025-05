Quien crea que puede ceder ante presiones no debe ser juez: Alejandra Loya Guerrero

Aquel candidato a juez que crea que puede ceder ante la presión y resolver conforme a alguien se lo exige, no tiene ni sentido que se postule, afirmó enfática la candidata a jueza de distrito en materia civil, Alejandra Loya Guerrero.

En entrevista la candidata que aparece con el número 08 en la boleta amarilla a juez de distrito del ámbito federal, aseguró estar preparada para aguantar las presiones que pudiera encontrar en su desempeño como impartidora de justicia.

“Algo que a mí me suma en ese sentido es que no tengo cola que me pisen o que vayan a utilizar para presionarme a fallar en un sentido u otro”, aseguró.

Para la actual secretaria del Décimo Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, el juez tiene que ser como un elefante: Con la piel gruesa; la cola corta, para no tener cola que le pisen; los pies bien puestos en la tierra; unas orejas así de grandes (abre las manos) para escuchar a las partes y una trompa que sepa expresar y comunicar qué es lo que resuelve.

Al plantearle si ahora que los jueces, al ser electos por el voto popular, estarían tentados a fallar en función de lo que les genere más votos de la gente contestó: No puedes estar ejerciendo un cargo en función de eso. Yo ahorita como secretaria proyectista sigo resolviendo igual pese a estar en campaña, porque así debe de ser, eso no tiene que afectar las resoluciones, porque, si no, estaríamos hablando de pérdida de imparcialidad, lo cual no debe de ser.

Y fue más allá dijo: “si tus electores tienen la razón, se las tendrás que dar, pero si no la tienen, pues, con la pena, tampoco se les tendrá que dar”.

Loya Guerrero destacó que es la única de las cinco candidatas a juez de distrito en materia civil para la zona de Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, Ciudad de México que cuenta con experiencia dentro del poder Judicial.

En ese sentido dijo que los jueces que entrarán en funciones a partir de septiembre próximo, no pueden estar experimentando no aprendiendo con casos de la vida real.

“Yo hice mis prácticas en el poder Judicial pero donde mi margen de error no tenía consecuencias porque a mí me revisaban las personas que tenían la responsabilidad. No puedes llegar a aprender con la vida de las personas porque lo que tú decidas va a afectar a alguien”, remarcó.

Para la candidata es muy importante que la persona impartidora de justicia, además de que cuente con experiencia y preparación para ejercer esa delicada función, “esté comprometida a dar el extra que exige el país para sacar los asuntos de manera rápida”.

“Soy la última en salir siempre del tribunal, porque de lo que se trata es de sacar el mayor trabajo posible para que no estén atrasados mis asuntos. Estoy muy orgullosa de no tener asuntos atrasados y que todos se resuelvan en máximo tres meses”.

Por otra parte, dijo que una vez que asuman sus cargos los jueces que habrán de ser electos el próximo 1 de junio, debe evidenciarse un cambio radical en la impartición de justicia.

En su opinión, el hecho de que ahora se elijan a los jueces por el voto popular, los va a obligar a ser más transparentes en sus resoluciones, tener una mejor atención al público y mejorar la comunicación de las sentencias, con lenguaje claro y accesible al ciudadano.

En ese tenor dijo que al tener una carrera en el poder judicial tiene un diagnóstico claro de lo que está fallando y propuestas concretas para corregirlo.

“Sí sé como sacar adelante un juzgado; tengo la experiencia, la preparación y vocación de servicio que ya ha sido probada”.

De entrada, indicó, la impartición de justicia debe ser con un enfoque de derechos humanos.

Por otra parte, comentó que no le inquieta la existencia del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, porque actualmente la Judicatura revisa el actuar de los jueces, además de que ha revisado los perfiles de quienes aspiran a ser magistrados en esa instancia y se trata de personas preparadas que inspiran confianza.

También mencionó que la implementación de la reforma judicial enfrenta el reto de que los electores sepan quiénes son los candidatos a personas juzgadoras, atraerlos a las urnas y voten sin complicaciones.

Propuestas

Justicia ágil y eficiente

Impulsaré una justicia más ágil, accesible y digital. Es necesario reducir los tiempos procesales, digitalizar expedientes y eliminar cargas innecesarias para las personas.

Transparencia y anticorrupción

Estoy comprometida con un juzgado libre de corrupción y con reglas claras para todas las personas. Vigilaré cada etapa del proceso con mecanismos de rendición de cuentas y promoveré resoluciones públicas, claras y en lenguaje accesible.

Justicia con enfoque de derechos humanos

Impulsaré una justicia con enfoque de derechos humanos, que incorpore la perspectiva de género, discapacidad, infancia y personas adultas mayores. Las decisiones judiciales deben poner al centro a las personas, no a los tecnicismos.

Alejandra Loya Guerrero: Candidata 08 de la planilla amarilla

Es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y cursa la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho.

Se ha desempeñado como: