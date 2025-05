Ven simulación democrática en proceso judicial

A 10 días de que se lleven a cabo las primeras elecciones judiciales del país, el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, calificó este proceso electoral como una farsa democrática que ha puesto en un dilema a la ciudadanía sobre votar o no el próximo 1 de junio.

Durante el Foro “Impacto de la Elección Judicial. Participación y Observación”, convocado por la organización política Somos MX, el exconsejero electoral sostuvo que “los electores en un sistema democrático no deberíamos enfrentar dilemas que nos planteen el votar o no votar”.

Y es que luego de enlistar diversos aspectos que, a su parecer, han trastocado la integridad que debería tener una elección, tales como una nueva dinámica de conteo de votos, así como romper con el principio de “una boleta, un voto” o ser las primeras elecciones en las que no se van a tener resultados preliminares la noche de los comicios, Córdova Vianello mencionó que ello se ha traducido en una simulación democrática.

“Todo lo anterior se ha traducido en proceso electoral —hay que decirlo sin medias tintas— con una precaria calidad democrática. Por no hablar de una auténtica simulación democrática en el que, además, las autoridades electorales se han visto obligadas a trastocar muchas de las reglas y procedimientos en los cuales se había sustentado, hasta ahora, esa integridad electoral”, expresó.

En este contexto, Córdova Vianello reconoció que él mismo se encuentra en un dilema sobre participar o no en estos comicios, ya que en su calidad de expresidente del INE resulta complicado que haga un llamado a no votar; no obstante, también argumentó que no se puede llamar a votar en una “farsa”.

Salir de la crisis

Por su parte, Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, opinó que pese a que la elección judicial no tiene reglas, es improvisada y se lleva a cabo sin certeza, el próximo 1 de junio la ciudadanía debe salir a votar para salir de la crisis democrática en la que se encuentra el país.

“Creo que la abstención no es la solución. No lo es (…) Si hoy en día dejamos ir a votar, el 100% del pastel va a ser para el oficialismo, y se va a hacer más fuerte y entonces en las próximas lo que vamos a estar planteando es si nos dejan votar o no nos dejan votar, porque van a ir cooptando más, porque (…) estamos renunciando a decidir”, subrayó.

Incluso, se mostró optimista en señalar que para esta elección existen candidatos, a cuentagotas, que valen la pena, por lo que llamó a “jugar con sus propias reglas” y hacer un “acordeón” de los perfiles que sí valen la pena y defienden la justicia.

“Hay perfiles para la Suprema Corte, gente que tiene años de carrera judicial, que trabajan con los ministros que han defendido y que son muy valiosos. Personas que vienen de afuera, que han ocupado cargos, y que también son valiosos”, expresó.