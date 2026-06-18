Conviven menores del SMDIF con policías estatales

Como parte de las acciones de prevención y restitución de derechos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF de Querétaro, municipio gobernado por Felipe Fernando Macías Olvera; visitó las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, en el edificio Rhino, con la participación de 25 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a los Centros de Día Meni y Njöya.

La procuradora Asucena Ramírez Díaz indicó que la visita se efectuó a petición de las niñas, niños y adolescentes de los Centros de Día, ya que muchos de ellos tienen la intención de convertirse en policías cuando sean mayores y, de esta manera, pudieron conocer de cerca cómo desarrollan sus actividades en el día a día y la preparación que tienen que llevar.

La visita, guiada por la Policía Estatal, tuvo como objetivo fortalecer la cultura de la legalidad, generar vínculos de confianza con la autoridad y reducir la percepción de miedo hacia las instituciones, para que las niñas, niños y adolescentes tengan la certeza de que existe la prevención y la restitución de sus derechos en un espacio físico.

Durante el recorrido por las instalaciones, las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las funciones y el trabajo que desempeñan los cuerpos de seguridad. Asimismo, disfrutaron de una exhibición de la unidad K9 y una demostración de acrobacias en motocicleta a cargo de elementos policiales.

Además, recibieron información sobre los programas, herramientas y estrategias que implementa la SSC para salvaguardar la integridad de la población, así como las acciones enfocadas en la prevención de riesgos y la promoción de entornos seguros para la niñez y la adolescencia.

Estas acciones por parte del Municipio de Querétaro fortalecen los espacios de convivencia, respeto, aprendizaje y acercamiento de las niñas, niños y adolescentes con las instituciones que velan por entornos más seguros y el bienestar de las familias queretanas.