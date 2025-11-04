Controlada la situación al interior del CERESO Aguascalientes

Gracias a la rápida y oportuna intervención del personal de seguridad, fue totalmente controlada la situación generada tras una riña entre internos registrada en el Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes (CERESO), informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

El funcionario detalló que, tras el incidente, tres internos resultaron lesionados, mismos que reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro. Subrayó que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del resto de la población penitenciaria ni del personal operativo.

Martínez Romo enfatizó que los operativos de revisión y supervisión en los centros penitenciarios del estado se mantendrán de manera permanente, con el propósito de garantizar el orden, prevenir incidentes y proteger la integridad de las personas privadas de la libertad.

“La seguridad de los internos es una prioridad para el Gobierno del Estado”, señaló.

Finalmente, el titular de la SSPE reiteró que se continuará trabajando de forma coordinada con las diferentes corporaciones para fortalecer las acciones de vigilancia, control y reinserción social, en estricto apego a los derechos humanos y a la normatividad vigente.