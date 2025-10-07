Construye Tamaulipas nuevas alianzas por la acción climática y competitividad verde

La SEDUMA busca replicar modelos exitosos que impulsen una transición económica sustentable con la participación del sector empresarial, especialistas y sociedad civil por el bienestar de las familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En línea con la política ambiental impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), busca nuevas alianzas y modelos que fortalezcan el camino hacia la descarbonización y la sustentabilidad empresarial, que permita transitar hacia un modelo económico más limpio y sostenible.

La titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, informó que se busca replicar en Tamaulipas programas exitosos aplicados en otras entidades, como parte del esfuerzo conjunto con el Gobierno Federal por reducir emisiones y mitigar los efectos del cambio climático, tal es el caso de la Alianza Empresarial por el Clima.

“Con visión, cooperación y ciencia, avanzamos hacia un modelo económico sustentable que no solo cuide el planeta, sino que genere oportunidades para las y los tamaulipecos”, subrayó la secretaria.

Comentó que durante el Carbon Forum México 2025 en Tampico, se reunió con el director general de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Sergio Humberto Graf Montero, quien propuso un acercamiento con la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Paola Bauche Petersen, con el propósito de conocer a detalle estrategias que puedan adaptarse al contexto tamaulipeco.

Como primer paso, explicó Saldívar Lartigue, se trabajará de manera transversal en la planeación junto con la Secretaría de Economía, para después incorporar a dependencias como Energía, Agricultura y Recursos Hidráulicos, a fin de abordar el tema de forma integral y generar acciones concretas que contribuyan a la reducción de emisiones y al fortalecimiento de la competitividad empresarial.

En ese marco, destacó que el Programa Alianza Empresarial por el Clima, es un esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal y el sector productivo que promueve el liderazgo climático y la transición hacia una economía baja en carbono rumbo a 2050. Esta iniciativa tiene el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, fomentar la innovación verde y cumplir con las metas nacionales e internacionales en materia de acción climática.

La estrategia contempla la elaboración de inventarios de emisiones por empresa, el desarrollo de planes de descarbonización basados en ciencia, su implementación progresiva y la transparencia en el reporte de resultados, fortaleciendo la confianza pública y el compromiso empresarial con el bienestar de Tamaulipas.