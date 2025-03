La Comisión Nacional de Búsqueda tendrá más presupuesto: Sheinbaum

Las reformas legales para fortalecer la búsqueda de personas en México incluirán destinar más presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sí hay un incremento para la Comisión Nacional de Búsqueda… Es poner todos los recursos del Estado mexicano al servicio de este nuevo sistema y de la inteligencia e investigación que de por sí se está fortaleciendo", dijo la primera mandataria en su conferencia mañanera.

Para la CNB, aseguró, “va a haber un incremento presupuestal, antes queremos poner a disposición todo lo que existe actualmente en los estados para que esté al servicio de esta plataforma nacional y este sistema nacional de búsqueda, vamos a llamarle así".

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum informó que será posiblemente hasta el próximo lunes cuando remita al Congreso de la Unión el paquete de iniciativas de reformas legales en materia de desaparición de personas, que había anunciado para hoy.

La CNB, explicó, está revisando para qué equipo en particular necesita más presupuesto a fin de hacer “mayor especializada la búsqueda y lo que se requiera se les va a dar".

Sheinbaum Pardo adelantó que las modificaciones legales que propondrá tienen como objetivo “fortalecer la búsqueda, sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país que nos permitan atender el delito de desaparición y otros delitos".

A manera de ejemplo, dijo que hoy no existe “una sola base de datos nacional" y que cuando lamentablemente fallece una persona que por alguna razón no puede ser identificada por la fiscalía o los servicios forenses no hay forma de hacerlo posteriormente.

“La alerta de desaparición de una persona en un estado por una fiscalía, no hay la obligación de alertar a todo el país, aeropuertos, centrales camioneras. No existe esa obligación hoy en la ley, está mencionado pero minimizado; no hay obligatoriedad", explicó.

“Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente a quién le corresponde, estatal, federalmente, y a nivel municipal, y si no se hace también sus sanciones. Quién administra las bases de datos, cómo se vinculan con las áreas de inteligencia estatales y federales. Todo eso tenemos que fortalecerlo en el marco también del nuevo sistema nacional de inteligencia e investigación", precisó.

