Clima México lunes 27 de octubre: se acerca frente frío 11, lluvias en sureste y ambiente cálido en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 27 de octubre el país presentará contrastes climáticos, marcados por la llegada del frente frío número 11 al norte y noroeste del territorio, el ingreso de humedad en el sureste y la persistencia de un anticiclón que favorecerá temperaturas cálidas en el centro y norte de México

Nuevo frente frío y línea seca: viento y posibles tolvaneras

Durante la tarde y noche del lunes se espera la aproximación del frente frío número 11 a la frontera noroeste y norte del país, el cual interactuará con una línea seca sobre Coahuila, generando rachas de viento de 35 a 50 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Además, se pronostica oleaje elevado de hasta 3 metros en la costa occidental de Baja California y de 1.5 a 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec, lo que podría afectar la navegación marítima en ambas regiones.

Lluvias en el sureste y península de Yucatán

Los canales de baja presión que se extienden sobre el interior y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, mantendrán condiciones para lluvias y chubascos dispersos en el occidente, centro, sur y sureste de la República, incluyendo la Península de Yucatán

Se esperan lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche, así como chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos o deslaves en zonas montañosas.

Temperaturas cálidas y frías extremas

El anticiclón en niveles medios de la atmósfera continuará generando cielos despejados y ambiente caluroso en gran parte del país.

Se prevén máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Tabasco, los valores oscilarán entre 30 y 35 °C.

Por el contrario, las temperaturas mínimas durante la madrugada del martes descenderán hasta 0 o 5 °C en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Recomendaciones

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar incrementos en ríos y arroyos, además de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas del sureste, mientras que las rachas intensas de viento podrían derribar árboles o anuncios publicitarios.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil ante los efectos del nuevo frente frío y los cambios atmosféricos previstos para las próximas horas.