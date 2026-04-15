Empresas en Puebla se disputan a ingenieros especializados

Puebla, Pue. Las industrias en Puebla y de otros estados se disputan a los ingenieros con especialización en sistemas, mantenimiento y soporte técnico, que son esenciales para reducir los riesgos de errores que signifiquen costos en la producción.

Así lo dio a conocer el presidente del sector Tecnologías de la Información (TI) de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) local, Juan Alberto Vázquez Valeriano, al destacar que las empresas de todo tipo están teniendo una alta demanda de ingenieros para diversos servicios.

Ante ello, dijo, las empresas se acercan a las universidades para captar talento a través de prácticas profesionales, donde detectan a los mejores talentos para reclutarlos, capacitarlos y ofrecerles trabajo a medio tiempo, con miras a una contratación definitiva.

Sin embargo, contó que empresas extranjeras que tienen plantas en México están mandando a “caza talentos” para buscar a los mejores estudiantes de las universidades del estado, con miras a reclutarlos.

Comentó que a los seleccionados ofrecen altos salarios y son enviados a plantas tanto de la república mexicana como de otros países para capacitarse.

“Esta fuga de talento no es exclusiva del estado, ya que también ocurre en el resto del país, debido a que el área de tecnologías de la información en la actualidad está más apegada a la operación de una empresa pequeña, mediana o grande, respecto a la automatización de ciertas áreas con el uso de software”, ahondó.

Reiteró que el poco personal que está bien capacitado, las industrias se los están peleando a nivel local, por lo cual se genera una rotación importante en mano de obra calificada.

Vázquez Valeriano explicó que en el caso de los prestadores de servicios en la entidad es complicado tener el suficiente personal certificado para hacer proyectos grandes, por lo que se ven obligados a invertir en especializar a los que no tienen esa preparación y con el riesgo de que se vayan a otra empresa.

Universidades ayudan

Reconoció que las universidades poblanas van actualizando sus planes de estudios conforme a las necesidades actuales de TI en las empresas, a fin de contribuir con generar capital humano mejor preparado.

Asimismo, dijo que en el sector automotriz, Puebla se debe apuntalar como generadora de ingenieros especializados, ya que tiene universidades con carreras afines.

Acotó que no sólo en las armadoras Audi y Volkswagen, instaladas en territorio poblano, se requiere mano de obra especializada sino en toda la cadena productiva.

Dijo que tan solo en el sector automotriz, los sueldos para personal capacitado en TI y otras ingenierías afines, oscilan entre los 15,000 y 22,000 pesos al mes.

Bajo este contexto, reiteró que teniendo la oferta educativa a nivel universitario se puede consolidar la entidad como un semillero de profesionistas, el cual no todo se quedará en Puebla sino que saldrá a otras partes del país o al extranjero.