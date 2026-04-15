Arsenal regresa a semifinales de Champions con sello invicto

Por primera vez en su historia, Arsenal disputará semifinales de UEFA Champions League en temporadas consecutivas.

En 2025 llegó hasta dicha instancia tras superar 5-1 global a Real Madrid, aunque luego fue eliminado 1-3 por París Saint-Germain (PSG).

En 2026 ya tiene garantizada su participación en el ‘Final Four’ al concretar la victoria global sobre Sporting de Lisboa. Los Gunners ganaron la ida 1-0 con anotación de Kai Havertz en tiempo de compensación (90+1’) y eso fue suficiente, ya que en la vuelta empataron 0-0.

“Mi mensaje fue de agradecimiento hacia ellos (jugadores), porque sé el esfuerzo y dedicación que han puesto. Ha habido mucho trabajo detrás y hemos logrado algo que nunca se había conseguido en la historia de nuestro club”, exaltó el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.

Si bien los Gunners sólo han ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competencias, siguen en la pelea por dos títulos: Premier League y Champions.

En el campeonato inglés se mantienen en la cima con 70 puntos, aunque este fin de semana tendrán un duelo crucial ante Manchester City, su más cercano perseguidor con 64. Además, los Citizens tienen un partido pendiente con el que aspirarían a empatar a los Gunners.

Pero antes de pensar en eso, Arsenal celebró una nueva oportunidad de pelear por el título inédito de la Champions League, recordando que su máximo alcance en esta competencia fue el subcampeonato de 2006 con una generación liderada por Thierry Henry.

“Estoy encantado. Ha sido una prueba muy dura a lo largo de dos partidos. Llegar a dos semifinales consecutivas es un logro increíble para este grupo y ahora queremos dar un paso más y llegar a la final”, agregó el mediocampista Declan Rice.

Invicto y próximo rival

El desempeño de Arsenal luce más sólido en Champions que en Premier League esta temporada. De hecho, llegó a semifinales siendo el único invicto del torneo continental.

Cerró la primera fase como el mejor de los 36 participantes con 24 puntos, es decir, 100% de efectividad tras ocho partidos, además de un balance de 23 goles a favor y cuatro en contra. Se ubicó por encima de Bayern Múnich y Liverpool.

En ronda de eliminación directa superó 3-1 global a Bayer Leverkusen en octavos de final y 1-0 a Sporting de Lisboa en cuartos. Su oponente en semifinales será Atlético de Madrid, que viene inspirado por echar a Barcelona.

El partido de ida será el miércoles 29 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, mientras que la vuelta será el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres.

“Me alegro especialmente por la afición, porque hoy han apoyado al equipo sin reservas. Nos esperan dos noches mágicas, una en Madrid y otra aquí”, concluyó Mikel Arteta.

El único antecedente entre Arsenal y Atlético de Madrid en semifinales fue en la temporada 2017-18 en UEFA Europa League, el segundo torneo de clubes del Viejo Continente en cuanto a jerarquía. Los españoles se impusieron con global de 2-1.

Esta temporada se enfrentaron en la Jornada 3 de la Champions y Arsenal obtuvo una contundente victoria por 4-0 en Londres. Pero eso fue en octubre, con realidades distintas en ambos bandos.

Otro atractivo para la semifinal que protagonizarán en próximas semanas es que ninguno de los dos sabe lo que es levantar la ‘Orejona’, lo que elevará sus motivaciones. Atlético ostenta tres subcampeonatos (1974, 2014 y 2016) y Arsenal uno (2006).