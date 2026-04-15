Senadores aprueban la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual

El Senado de la República avaló en lo general y lo particular la expedición de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que sustituye a la Ley Federal de Cinematografía que ha estado vigente desde 1992.

En lo general, el Pleno de la Cámara Alta aprobó este proyecto de decreto con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones.

En tanto, en lo particular, el documento fue aprobado en los términos del dictamen con 82 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones, luego de que se rechazara una reserva presentada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas que buscaba modificar el artículo 27.

Tras su aval, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez instruyó remitir el proyecto decreto al Ejecutivo Federal.

Esta nueva legislación busca reconocer al cine mexicano como un bien de interés público y social y reordenar el marco legal del sector frente a los cambios tecnológicos, económicos y culturales de las últimas décadas.

En la presentación del dictamen ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Afirmó que la importancia de esta legislación, impulsada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, radica en que “reconoce los grandes cambios tecnológicos en la industria, de tal manera que no sólo incluye las películas tradicionales, sino también las obras audiovisuales que vemos en nuestras pequeñas pantallas y los streamings o videos, bajo demanda que disfrutamos en nuestros domicilios, de Netflix, Disney y demás”.

El senador explicó que otra innovación de dicha legislación es que establece una cuota de pantalla para el cine y los audiovisuales mexicanos, para que las programaciones de salas y pantallas contemplen el trabajo de cineastas, productores, directores, actores, actrices y técnicos de la industria nacional.

Cabe recordar que el pasado 13 de febrero, la administración de Claudia Sheinbaum presentó esta propuesta como una reforma estructural orientada a modernizar la legislación, ampliar la presencia del cine nacional en salas y plataformas, reforzar los apoyos públicos y responder al entorno digital.

Dos días después, el gobierno federal anunció además un estímulo fiscal de hasta 30% del ISR para producciones realizadas en México, con topes y requisitos de proveeduría nacional, dentro de un plan integral de apoyo al cine.