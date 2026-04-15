Empresas chinas muestran interés para ocupar la planta COMPAS en Aguascalientes

La planta Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS) se encuentra inmersa en un proceso crucial para definir su futuro, en el que el gobierno del estado confirmó que empresas de origen chino figuran entre los interesados "sigilosos" para ocupar el complejo que aun comparten Mercedes-Benz y Nissan.

Con miras a que el próximo 31 de mayo culmine la producción actual de Mercedes Benz en COMPAS, el secretario de desarrollo económico de Aguascalientes, Esaú Garza De Vega, señaló que, aunque el proceso se ha manejado bajo estrictos protocolos de confidencialidad entre las empresas, la posibilidad de que capital asiático aterrice en la entidad es real.

"Existe esa posibilidad, pero hay varios interesados de diferentes”, explicó el funcionario al comentar que el número de candidatos, que inicialmente se especuló era de siete, se ha ido reduciendo. “Entre ellos, efectivamente, al parecer hay marcas chinas, pero todavía no hay una decisión concreta. Es algo que se ha manejado de manera muy sigilosa”, dijo.

En entrevista posterior al evento del inicio de producción de la pick up Frontier Nissan, el secretario del estado de Aguascalientes comentó que la transición no solo implica un cambio de estafeta en la infraestructura, sino un reto laboral mayúsculo.

Actualmente, cerca de 1,000 empleados permanecen activos en la planta. El compromiso estatal es garantizar que este capital humano no quede a la deriva.

El plan de rescate laboral y el salto a la electromovilidad

Ante el cierre administrativo que seguirá al 31 de mayo, el Gobierno del Estado ya mantiene pláticas para que los trabajadores se incorporen rápidamente a otras vacantes en la entidad.

A pesar de la incertidumbre sobre el nombre de la empresa que sucederá a la alianza germano-japonesa en COMPAS, la postura oficial es de optimismo. Se busca un proyecto de largo plazo, similar a la consolidación que Nissan ha tenido durante décadas en la entidad.