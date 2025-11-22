Cierres en Circuito Interior por maniobras del Metro: rutas alternas para este fin de semana

Este sábado 22 por la noche y durante la madrugada del domingo 23 de noviembre, se preven afectaciones viales debido a los trabajos de reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado de la Línea B del Metro.

Las labores se realizarán en el punto donde el viaducto cruza Circuito Interior y avenida Oceanía, por lo que las autoridades anunciaron cierres y rutas alternas para reducir el impacto en la circulación.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, los carriles centrales de Circuito Interior con dirección a La Raza permanecerán cerrados a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El personal de Tránsito canalizará a las y los automovilistas hacia los carriles laterales para evitar la zona de maniobras.

Quienes necesiten continuar hacia La Raza deberán incorporarse a avenida 608 y realizar el retorno en el distribuidor vial cercano a la estación Metro Deportivo Oceanía, para después reincorporarse nuevamente a los carriles laterales de Circuito Interior.

Las autoridades también habilitaron varias opciones como rutas alternas para evitar congestionamientos.

Entre ellas destacan Eje 3 Norte, avenida 602, Anillo Periférico, calzada Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente, todas vías que permiten rodear la zona de obras.

El Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana llamaron a conducir con precaución, anticipar tiempos de traslado y seguir las indicaciones del personal en sitio para prevenir incidentes mientras duren los trabajos especializados en la estructura elevada.