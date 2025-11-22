Cumbre del G20 en Sudáfrica aprueba declaración pese al boicot y la oposición de EU

Una cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Sudáfrica adoptó el sábado una declaración que aborda la crisis climática y otros desafíos globales después de que fuera redactada sin la participación de Estados Unidos, en una medida que un funcionario de la Casa Blanca calificó de "vergonzosa".

La declaración, que utiliza un lenguaje al que Washington se ha opuesto, "no puede ser renegociada", dijo a la prensa el portavoz del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, reflejando las tensiones entre Pretoria y la administración Trump sobre el evento. "Estuvimos todo el año trabajando para esta adopción y la semana pasada ha sido bastante intensa", dijo el portavoz, Vincent Magwenya.

Ramaphosa, anfitrión de la reunión de este fin de semana de los líderes del G20 en Johannesburgo, había dicho anteriormente que había un "consenso abrumador" para una declaración de la cumbre.

No obstante, en el último minuto, Argentina -cuyo presidente Javier Milei es un estrecho aliado del estadounidense Donald Trump- abandonó las negociaciones justo antes de que los enviados estuvieran a punto de adoptar el borrador del texto, dijeron funcionarios sudafricanos.

"Argentina, aunque no puede respaldar la declaración (...) sigue plenamente comprometida con el espíritu de cooperación que ha definido al G20 desde su concepción", dijo su ministro de Exteriores, Pablo Quirno, en la cumbre. Ramaphosa tomó nota de ello, pero siguió adelante de todos modos.

En su explicación, Quirno dijo que a Argentina le preocupa cómo el documento se refería a cuestiones geopolíticas.

"En concreto, aborda el prolongado conflicto de Oriente Medio de una manera que no capta toda su complejidad", comentó. El documento menciona el conflicto una vez, diciendo que los miembros acuerdan trabajar por una paz justa, global y duradera en (...) los Territorios Palestinos Ocupados".

MENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los enviados del G20 redactaron el viernes un borrador de declaración de los líderes sin la participación de Estados Unidos, según cuatro fuentes conocedoras del asunto.

"Es una tradición de larga data del G20 emitir sólo documentos consensuados y es vergonzoso que el Gobierno sudafricano intente ahora apartarse de esta práctica estándar", dijo el viernes un alto funcionario de la administración Trump.

La declaración utilizó el tipo de lenguaje que desde hace tiempo no gusta a la administración subrayando la gravedad del cambio climático y la necesidad de adaptarse mejor a él, alabando los ambiciosos objetivos para impulsar las energías renovables y señalando los castigadores niveles de servicio de la deuda que sufren los países pobres.

La mención al cambio climático fue un desaire Trump, que duda del consenso científico de que el calentamiento global esté causado por actividades humanas. Funcionarios estadounidenses habían indicado que se opondrían a cualquier referencia al respecto en la declaración.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su discurso de apertura de la cumbre, Ramaphosa dijo "no debemos permitir que nada disminuya el valor, la estatura y el impacto de la primera presidencia africana del G20".

Su tono audaz contrastó con su discreto decoro durante su visita a la Casa Blanca en mayo, en la que soportó que Trump repitiera la falsa afirmación de que hubo un genocidio de granjeros blancos en Sudáfrica, haciendo caso omiso de los esfuerzos de Ramaphosa por corregir sus datos.

Trump dijo que sus funcionarios no asistirían a la cumbre debido a las acusaciones, ampliamente desacreditadas, de que el Gobierno de mayoría negra del país anfitrión persigue a su minoría blanca.

RECHAZO A LA AGENDA

La cumbre se celebró en un momento de crecientes tensiones entre las potencias mundiales por la guerra de Rusia en Ucrania y las duras negociaciones sobre el clima en la COP30 de Brasil.

"Si bien la diversidad del G20 a veces presenta desafíos, también subraya la importancia de encontrar un terreno común", dijo a Reuters el secretario de Asuntos Públicos del Gabinete de Japón, Maki Kobayashi.

Asimismo, indicó que "Argentina participó de forma significativa en todas las deliberaciones", pero no se presentó el viernes para respaldar la declaración. No obstante, aseguró que "tenemos lo que llamamos consenso suficiente".

El mandatario estadounidense también la agenda del país anfitrión de promover la solidaridad y ayudar a las naciones en desarrollo a adaptarse a los desastres climáticos, hacer la transición a energías limpias y recortar sus excesivos costos de endeudamiento.

"Este G20 no tiene que ver con Estados Unidos", declaró el ministro sudafricano de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola, a la cadena pública SABC. "Todos somos miembros iguales del G20. Lo que significa es que tenemos que tomar una decisión. Los que estamos aquí hemos decidido que es aquí donde el mundo debe ir".

No obstante, en un signo de las muchas fisuras geopolíticas que subyacen al texto acordado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió en un discurso sobre la "militarización de las dependencias" que, según ella, "sólo crea perdedores".

Esta fue una aparente referencia velada a las restricciones chinas a la exportación de tierras raras, vitales para la transición energética mundial, así como a la defensa y la tecnología digital.

Estados Unidos acogerá el G20 en 2026 y Ramaphosa dijo que tendría que ceder la presidencia rotatoria a una "silla vacía". La presidencia sudafricana rechazó la oferta de Washington de enviar al encargado de negocios estadounidense para el traspaso del G20. "El presidente no entregará a un funcionario subalterno de la embajada la presidencia del G20. Es una violación del protocolo que no se va a consentir", afirmó Magwenya.

Lamola declaró más tarde que Sudáfrica asignará a un diplomático del mismo rango que un encargado de negocios para entregar la presidencia del G20 en el Departamento de Relaciones Exteriores.