CFE Telecom lleva justicia social y conectividad a las localidades más alejadas

Se instalarán puntos de internet gratuitos en espacios educativos y de salud.

Con la visión de bienestar y justicia social que impulsa el Estado Mexicano, la CFE ahora lleva el servicio de internet y telefonía a las regiones más alejadas, donde los operadores comerciales no llegan, con el compromiso de contribuir a la provisión del servicio de internet y telecomunicaciones en todo el territorio nacional.

Gracias a un despliegue de infraestructura que no se detiene, se han instalado:

⁠4,907 torres de telecomunicaciones con radio 4G LTE.

21,449.21 kilómetros de fibra óptica oscura, en la Red Nacional de Agregación y Acceso (RENAyA).

102,329 puntos de acceso a internet gratuito (PAIG) con tecnología 4G LTE / red compartida, tecnología ADSL e internet satelital.

3,321,505 servicios de movilidad – telefonía móvil y banda ancha inalámbrica – en los 32 estados de la República Mexicana, en los lugares permitidos en nuestra concesión.

CFE TELECOM y las Subdirecciones de Distribución y Transmisión llevan a cabo la instalación de puntos de internet gratuitos en teleplanteles de la SEP y clínicas del IMSS Bienestar.

Al terminar 2025, se habrán instalado 6,663 puntos adicionales de internet gratuito, los cuales, sumados a los que ya se tenían, beneficiarán a 111.6 millones de personas que viven en 53 mil localidades.