CFE restablece el suministro al 98.72% de los afectados en Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro

En Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz se ha normalizado el servicio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por la Directora Emilia Esther Calleja Alor, ha logrado restablecer el suministro a 260,080 usuarios en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro y Puebla, lo que representa un avance del 98.72%. Se trabaja sin interrupción para alcanzar a 3,382 usuarios pendientes. Se mantendrá al personal disponible para fallas puntuales de casa por casa aún después de atender todo el requerimiento.

Al momento, los avances de restablecimiento son:

Puebla, 98.56%; 381 usuarios pendientes.

Hidalgo, 95.41%; 3,001 usuarios pendientes.

Veracruz, 100%.

San Luis Potosí, 100%.

Querétaro, 100%.

Desde las primeras afectaciones por las fuertes lluvias en la región, se desplegó al personal para emprender de inmediato labores de restablecimiento. Para librar la creciente del Río Vizcaíno se construyeron 16 estructuras, que hubieran tomado dos semanas, en 5 días.

Se dispone de 968 trabajadores electricistas, 98 grúas articuladas, 279 vehículos pick up, 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros. Para los caminos con problemáticas de acceso en el estado de Hidalgo, se dispuso de 4 cuatrimotos y 8 retroexcavadoras.

Por su parte, CFE Telecom ha dispuesto de 10 cuadrillas y 7 generadores eléctricos que le han permitido recuperar 120 torres de telefonía celular, lo que representa un 62% de avance; así como 419 puntos de acceso a internet gratuito, que representan un 42% de avance.

En días recientes, CFE Telecom instaló puntos de acceso a internet en dos clínicas del ISSSTE en Álamo, Veracruz. Se han entregado gratuitamente 2,569 chips CFE de telefonía e internet en la zona afectada, con servicio de voz y datos incluidos.

La CFE, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, está en plena coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, para la atención de la contingencia.