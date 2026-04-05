Certeza jurídica a familias queretanas con entrega de escrituras públicas: Felifer

Con la entrega de escrituras públicas correspondientes al Programa de Regularización Territorial del Municipio de Querétaro, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, busca brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la incorporación al ordenamiento territorial urbano para las familias queretanas.

Cinco de las diez escrituras públicas corresponden a la vertiente de Predios Familiares y cinco más de la vertiente Asentamiento Humano Lindavista, y de acuerdo con el alcalde, estas acciones se realizan en favor de los queretanos para proteger su patrimonio. Ante esta entrega, 184 personas beneficiarias de ambas vertientes, podrán tener sus escrituras públicas en lo individual y con ello tener una mejor calidad de vida, además de una mayor tranquilidad respecto a su patrimonio.

“Hoy, con las escrituras que les estamos dando, estamos cumpliendo compromisos y estamos dando resultados, porque así trabajamos en mi administración, en el municipio de Querétaro”, expresó el alcalde.

Este programa busca beneficiar a aquellos ciudadanos que sean poseedores o se encuentren en asentamientos irregulares, para que puedan cumplir con lo establecido en la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos Rústicos y Sociales del Estado de Querétaro, así como también con la Ley Agraria bajo el régimen ejidal y sean poseedores de fracciones solares en el Registro Agrario Nacional.

El secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, señaló que han buscado acompañar a todas las personas que desde hace años han luchado por obtener uno de los documentos más importantes como lo es una escritura pública y que ahora les acredite legalmente su propiedad y que nadie se las pueda quitar para poder aprovecharla al máximo.

Las escrituras comprenden en el lado de Asentamiento Humano a localidades como Lindavista, Bosques del Cimatario, Juan Diego, Proyección 2000 y Revolución; por parte de Predios Familiares se incluyen algunas como Corea, Cerro de la Cruz, San José Buenavista, Cerro Colorado, Pie de Gallo, San Miguelito, Tlacote El Bajo y Mompaní.

Con estas acciones el Municipio de Querétaro, encabezado por Felifer Macías, brinda acompañamiento y certeza jurídica a las y los habitantes de la capital a que puedan tener su patrimonio en orden y con ello mejore su calidad de vida, siempre en favor de construir un mejor futuro.