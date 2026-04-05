Semana Santa 2026: ¿Qué es el Lunes del Ángel?

El periodo de la Pascua es el culmen de la historia de la salvación para los cristianos, por lo que el acontecimiento pascual consiste en todo aquello que hizo Jesús para salvarnos en cumplimiento de las promesas de Dios, e incluye su Pasión, Muerte, sepultura y Resurrección, junto con su Ascensión y la venida del Espíritu Santo.

Por ello, al lunes siguiente al Domingo de Resurrección, la Iglesia lo llama “Lunes de Pascua” o “Lunes del Ángel” porque recuerda al ángel que anunció a las mujeres que Cristo había resucitado del sepulcro.

De acuerdo con la fe cristiana y católica, en muchos países se vive como un día de alegría religiosa, de convivencia y de descanso después de las intensas celebraciones de la Semana Santa.

¿Qué es el Lunes de Pascua o el Lunes del Ángel?

Es el primer lunes después de Pascua, dentro de la octava de Pascua, es decir, los ocho días que la Iglesia celebra como si fueran un solo gran día de fiesta por la Resurrección de Jesús. En el calendario litúrgico se le conoce como lunes de la Octava de Pascua, pero popularmente ha recibido este nombre para subrayar la presencia del ángel en el sepulcro.

En este día, la Iglesia invita a los fieles a prolongar la alegría del Domingo de Resurrección, a renovar la fe en el Cristo resucitado y a dejar que la esperanza pascual transforme la vida cotidiana.