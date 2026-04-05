Sabores y sonidos michoacanos inundarán el Complejo Cultural Los Pinos

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el “Festival Michoacán en Los Pinos”, se presentará en el Complejo Cultural Los Pinos, los días 11 y 12 de abril de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, mostrando un abanico representativo del estado del occidente del país, que incluye música, danzas tradicionales y cultura alimentaria, informó la Secretaría de Cultura.

"El festival propicia circuitos de comercialización que fortalecen economías locales, al tiempo que visibiliza saberes que se transmiten entre generaciones, funge como plataforma de diálogo intercultural que vincula a comunidades portadoras con públicos urbanos, lo que favorece el reconocimiento de prácticas vivas y la valoración de la diversidad cultural como eje de cohesión social", señaló la dependencia.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que “este encuentro permite que la diversidad cultural del estado se exprese en uno de los espacios públicos más importantes del país. Reunir artesanía, cocina tradicional y música en Los Pinos es también una forma de reconocer a las comunidades portadoras de estos saberes y de seguir construyendo vínculos entre cultura, bienestar y cohesión social, para avanzar en los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

La secretaria de Cultura estatal, Tamara Sosa Alanís, destacó que la presencia de Michoacán en Los Pinos proyecta la fuerza de las danzas del Estado y su música tradicional como expresión viva de identidad, memoria y comunidad.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, dijo: “Los productos michoacanos que se presentan en el Complejo Cultural Los Pinos reflejan calidad y capacidad productiva, abren mercado y son motor estratégico de desarrollo para nuestras comunidades".

En la Plaza Jacarandas habrá productos locales como rompope, papas y limón en polvo, así como artesanías representativa: de Sahuayo, bolsas; de Salvador Escalante, cobre; de Tangancícuaro, alfarería vidriada; de Tacámbaro, nieves y de Tzintzuntzan, producción alfarera.

Las Cocinas de Humo de Cencalli desplegarán la riqueza culinaria con espinazo de cerdo en guajillo, aporreado de carne seca de res, toqueres y postre de panochas de ajonjolí de melaza provenientes de Huetamo, junto con carnitas michoacanas de Morelia de larga tradición regional.

La diversidad cultural del estado se expresa en uno de los espacios públicos más importantes del país.Foto: Cortesía

Asimismo, se ofrecerán preparaciones como quesadillas y tacos de choriqueso, carne enchilada y chorizo de Huetamo, además de churipo, buñuelos, mole y uchepos de Morelia, así como una amplia variedad de tamales de acelga, chile rojo con puerco, verde con pollo y dulces, junto con quesadillas de Santa Ana Maya.

Los Tlahualiles de Sahuayo integran el elenco como una de las manifestaciones dancísticas más emblemáticas de Michoacán, al representar mediante coreografías vigorosas y complejos atavíos la lucha simbólica entre lo pagano y lo religioso, mientras el Ballet Folklórico del Estado de Michoacán, con una trayectoria consolidada desde 1958, aportará una mirada de las danzas regionales que resguarda, transmite y proyecta el patrimonio coreográfico de la entidad con rigor artístico.

También participará el Dueto Sïrankua, referente en la interpretación y preservación de la música tradicional purhépecha, particularmente de la pirekua, al tiempo que el Ballet Folklórico del Estado de Michoacán articulará tradición e investigación escénica, contribuyendo conjuntamente a la continuidad y difusión del legado intangible de Michoacán.

En el Tejaban de Cencalli se reunirán productoras y productores con frutos rojos, salsas, miel, cosméticos a base de aceite de aguacate, frituras, lácteos, moringa, chai, guayaba, jamaica, vinagres, tostadas, dulces regionales, chongos zamoranos, frutas en conserva, cajeta, café y campechanas.

El Complejo Cultural Los Pinos se encuentra en avenida Molino del Rey 252, 1a Sección del Bosque de Chapultepec, Bosque de Chapultepec, cerca de la estación Constituyentes del Metro y junto a la del Cablebús Los Pinos/Constituyentes.