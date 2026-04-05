Departamento de Trabajo de EU prepara a su talento en Inteligencia Artificial

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, mediante la Administración de Empleo y Entrenamiento, ha establecido una estrategia para incorporar la capacitación en Inteligencia Artificial dentro de los Programas de Aprendizaje Registrados. Esta medida busca la actualización de la fuerza laboral ante las transformaciones tecnológicas en sectores industriales.

La iniciativa contempla la creación de estándares nacionales y módulos de formación específicos para áreas de centros de datos, telecomunicaciones y manufactura.

El proyecto se basa en la asistencia técnica a empleadores para la implementación de currículos que incluyan el uso de herramientas automatizadas y el desarrollo de sistemas de procesamiento de datos.

La estructura del plan administrativo define un contrato inicial de un año con posibilidad de extensión a cuatro periodos adicionales. El enfoque institucional se centra en la provisión de personal técnico para cubrir la demanda de habilidades digitales en la economía actual.

El gobierno federal ha determinado que la integración de estos conocimientos en los sistemas de formación profesional constituye el eje para la competitividad en la infraestructura tecnológica. Los recursos se destinarán a la alineación de estrategias entre los sectores productivos y los organismos de educación laboral.