Proyectos mixtos generarían en Jalisco 2,000 MW de energías limpias

Guadalajara, Jal. La convocatoria federal para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con inversión tanto pública como privada -Esquemas de Desarrollo Mixto (EDM)-, abrió una ventana de oportunidad para que Jalisco incorpore hasta 2,000 megawatts (MW) de energías renovables antes del 2030 y atraiga una inversión en este sector cercana a 3,700 millones de dólares (mdd).

Luego que venció el plazo establecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la inscripción de proyectos mixtos en febrero pasado, la convocatoria atrajo proyectos para Jalisco que, en conjunto, superan los 2,000 MW en energías renovables y una inversión aproximada de 2,500 millones de dólares (mdd), informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES) en el estado, Manuel Herrera Vega.

"Con los proyectos que se inscribieron tenemos más de 2,000 Megawatts en energías renovables; eso representa la posibilidad de atraer una inversión de 2,500 millones de dólares en energías renovables", subrayó el funcionario.

Demanda incremental

De acuerdo con el Estudio de Demanda Incremental realizado por SEDES, al 2030 la entidad requerirá adicionalmente al menos 3,450 Megawatts adicionales de generación de energía.

Lo anterior supone que la demanda de energía en Jalisco prácticamente se duplicará en los próximos cuatro años al pasar de 1,700 a 3,475 megawatts (MW). Con esta proyección, el gobierno estatal busca garantizar la suficiencia energética necesaria para sostener la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento de sectores estratégicos como alta tecnología, electromovilidad e industria avanzada.

"Para abatir ese déficit, hay toda una cartera de proyectos en lo que tiene que ver con las líneas de transmisión, con las líneas de distribución que es la infraestructura por donde corre la energía; también, lo que tiene que ver con ductos de gas ya que el gas natural es fundamental también para aprovechar esta nueva legislación y, por supuesto, lo que tiene que ver con los grandes proyectos de generación", explicó el secretario estatal de Energía.

Planta de ciclo combinado

Herrera Vega destacó el proyecto de la planta de ciclo combinado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instalará en Jalisco con capacidad de generar 500 Megawatts, y con posibilidad de expandirse a 1,000 MW en una segunda etapa.

"Sabemos que ya hay un acuerdo con el gobierno federal para instalar una planta para generar 1,000 Megawatts en Jalisco; en una primera etapa, serán 500 MW y en una segunda etapa, otros 500 MW y esperamos que muy pronto podamos anunciar la ubicación y todos los detalles de esta planta", refirió el titular de SEDES.

"Con los proyectos mixtos que se inscribieron tenemos más de 2,000 Megawatts en energías renovables, eso representa la posibilidad de atraer una inversión de 2,500 millones de dólares en energías renovables, y la planta de ciclo combinado representa aproximadamente 1,200 millones de dólares más", precisó.

Líder nacional

El secretario de Energía estatal destacó, además, que Jalisco se consolida como el líder nacional en generación distribuida; es decir, el modelo en el que las personas y las empresas generan su propia electricidad.

De acuerdo con el funcionario, la entidad mantiene el primer lugar nacional en este segmento con una ventaja cercana al 44% frente a la segunda posición que corresponde a Nuevo León.

Al corte de 2025, el estado suma una capacidad instalada de 666 megawatts (MW) bajo este esquema, respaldada por más de 90,000 solicitudes de interconexión.