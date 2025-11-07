Buscan recuperar códices y estrechar la relación

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se reunirá hoy con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en donde se abordarán temas que van desde cultura hasta acuerdos económicos.

“Se hace el recibimiento. Después, hay una reunión privada. Repito, a nosotros nos interesa mucho el envío de un Códice (...) Vamos a hablar de relación económica, del Acuerdo Comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente; y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación”, dijo.

Por su parte, el coordinador de comunicación social de Presidencia la República, José Alfonso Suárez, indicó que se buscará que con la visita se establezca la Comisión Especial entre ambas naciones por el tema.

“De manera muy sintética, en el tema de los intercambios de Códices, se estará hablando acerca de la importancia de activar una Comisión Especial que nos permita tener a la brevedad, dentro del marco de una serie de actividades que le harán saber a nuestra presidenta y que será de conocimiento del presidente de Francia, sobre el bicentenario de relaciones entre México y Francia; y dentro de este marco el Códice Azcatitlan, cuya importancia es fundamental para conocer el desarrollo de lo que fue México Tenochtitlán, desde su fundación hasta el principio del siglo XVII.

“Ahí vamos a conocer quiénes eran los gobernantes mexicas que permanecieron, después de la Conquista, como titulares de los cuatro barrios y de Tlatelolco, qué tipo de actividades hacían; en fin, va a ser de enorme interés para el pueblo mexicano”, indicó.

El funcionario detalló que el Códice Borbonicus seguirá una ruta legislativa.

“Ese tema se tratará de forma distinta y en paralelo, no en la visita, toda vez que haya avances a ese respecto en la Asamblea Legislativa francesa, en donde ya hubo una nueva iniciativa de restitución de patrimonio cultural a pueblos africanos que abre la oportunidad de tratar el caso México, en particular, sobre este códice, que es propiedad de la asamblea nacional y que una comunidad hñahñu ha solicitado, de manera formal a la Asamblea Parlamentaria, su restitución”, concluyó.