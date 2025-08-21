Buscan recuperar 2,800 Mm³ de agua para sociedad

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los avances del Programa Nacional de Tecnificación, denominado “México se tecnifica”, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura de riego agrícola para recuperar volúmenes de agua destinados al consumo humano y garantizar el derecho al agua en el país.

El director general de Conagua, Efraín Morales, explicó que 76% del agua en México se destina a la agricultura, por lo que el programa busca tecnificar más de 200,000 hectáreas en distintos distritos de riego.

Con esta estrategia se espera recuperar hasta 2,800 millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente a tres veces el suministro anual de la Ciudad de México. “Se trata de un programa que no solamente no tiene precedentes en el país, no tiene precedentes en el mundo. No hay ningún programa de tecnificación que esté vinculado a recuperar agua para destinar esta agua al consumo humano”, afirmó.

Rehabilitación

Por su parte, el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, detalló que entre las acciones prioritarias está la rehabilitación de canales deteriorados, presas derivadoras y compuertas, además de la sustitución de sistemas de riego por inundación, que ocasionan grandes pérdidas de agua, por métodos de alta eficiencia como goteo, aspersión y microaspersión.

Mastache Mondragón explicó que el programa contempla dos niveles de intervención: la modernización de la infraestructura mayor, que conduce el agua desde las presas hasta las parcelas, con lo que se puede recuperar hasta 40% del recurso; y la tecnificación dentro de las parcelas, donde la recuperación puede alcanzar hasta 55%. “Lo que no se mide no se controla, por eso estamos instalando compuertas automatizadas y sistemas de medición en toda la red de riego”, señaló.

El funcionario destacó que el programa prioriza distritos de riego cercanos a grandes centros urbanos con problemas de abasto de agua potable. Entre ellos mencionó el distrito de Pabellón en Aguascalientes, los del Valle del Mezquital en Hidalgo, zonas de Chihuahua cercanas a Ciudad Juárez, así como los de Sinaloa, Guanajuato, Morelia, Tamaulipas, La Laguna, Sonora y Morelos. En algunos casos, como el Alto Río Lerma, las obras se complementan con proyectos paralelos de acueductos para abastecer a ciudades como León, Celaya, Salamanca e Irapuato.

Además, precisó que ya se cuenta con seis proyectos en ejecución en Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, además de 10 proyectos en licitación que arrancarán en los próximos meses. El plan contempla inversiones por más de 70,000 millones de pesos durante la administración, sumando la participación de productores y gobiernos estatales a través de esquemas de contraparte.