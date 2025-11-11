El Buen Fin, oportunidad para ahorrar y construir el retiro de tus sueños: XXI Banorte

En el marco de El Buen Fin 2025, Afore XXI Banorte hace un llamado a las y los trabajadores de México para que aprovechen esta temporada no solo para comprar, sino para iniciar o fortalecer su Ahorro para el Retiro, de manera que puedan construir un buen futuro financiero.

En este sentido, el Ahorro Voluntario es la herramienta perfecta para que cada trabajador multiplique su dinero, incremente su patrimonio, mejore su panorama financiero y alcance el retiro de sus sueños.

“Así como planeamos nuestras compras, también debemos planear nuestro retiro. Destinar una parte de lo que usualmente se gasta en estas fechas al Ahorro Voluntario es una inversión inteligente que se traduce en bienestar a corto y largo plazo”, señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Ahorrar Voluntariamente es fácil y accesible. Las y los trabajadores pueden comenzar a ahorrar desde $50 pesos, ya sea mediante aportaciones únicas o domiciliadas, de conformidad con sus metas y posibilidades. Aunado a su flexibilidad, este tipo de ahorro brinda altos rendimientos y beneficios fiscales, ya que puede deducirse en la declaración anual, lo que lo convierte en una opción inteligente para fortalecer el patrimonio.

Además, realizar las aportaciones es muy sencillo gracias a los canales digitales de la Administradora. A través de la app AforeMóvil XXI Banorte Lite o del portal web Mi Afore Digital, cada persona puede aportar en cualquier momento, de forma segura y desde su dispositivo móvil o computadora, sin necesidad de acudir a una sucursal. De igual manera, estas aportaciones se pueden realizar a través de numerosas tiendas de conveniencia a lo largo del país, solo con la CURP y una identificación.

Al ahorrar de forma constante y planificada, las y los trabajadores pueden incrementar sus recursos futuros, asegurar estabilidad económica y disfrutar de una calidad de vida plena en la etapa en la que más importa: cuando llegue el momento de su retiro. En este sentido, si una persona decide ahorrar en su Cuenta Individual tan solo el 10 % de lo que tenía planeado gastar, podría incrementar considerablemente su pensión gracias a los altos rendimientos que ofrece XXI Banorte.

Con estas acciones, XXI Banorte reafirma su compromiso con la educación financiera de las y los trabajadores de México, recordando que este “buen fin” es una excelente oportunidad para construir un futuro digno y tranquilo.