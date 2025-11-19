Asesinan a Karina Aurora de Jesús Díaz

La regidora de Morena en el municipio de Palizada, Campeche, Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, de 57 años, fue asesinada la noche del lunes 17 de noviembre cuando regresaba a su domicilio. Medios indicaron que dos agresores le dispararon en al menos seis ocasiones mientras la funcionaria arribaba a su vivienda a bordo de una camioneta. Murió más tarde en el hospital, pese a los esfuerzos médicos por reanimarla.

Según la prensa local, el ataque ocurrió en una zona urbana del municipio y desató protestas espontáneas de habitantes, quienes se congregaron frente a la clínica donde era atendida para exigir mayor seguridad y una respuesta inmediata de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó mediante un comunicado que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General de Palizada tras el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. “Lamentablemente falleció mientras recibía atención médica”, precisó la institución.

Además, se indicó que ya se realizan diligencias para esclarecer los hechos, recabar testimonios y revisar material videográfico que permita identificar a los responsables. Hasta ahora no se han informado detenciones ni posibles líneas de investigación.

La gobernadora Layda Sansores, a través de su cuenta de la red social X, expresó su pesar y aseguró que se dará seguimiento puntual al caso.

“Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella en quienes la conocimos y compartimos con ella la lucha y la defensa de sus ideales. La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos. Honraremos su memoria con verdad y justicia”, posteó la titular del gobierno estatal.

Por su parte, la senadora de Campeche, María Martina Kantú Can, lamentó el homicidio y destacó la trayectoria de Díaz Hernández.

El cuerpo de Karina Díaz fue velado este martes en su domicilio, según medios de Campeche; mientras que maestros, exalumnos y vecinos manifestaron su consternación por el crimen de la funcionaria, quien era licenciada en Educación y egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, era integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo.