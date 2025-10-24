Asesinan a Javier Vargas Arias, líder citrícola de Álamo Temapache, Veracruz

Un hombre dedicado al comercio en el sector de los cítricos en el estado de Veracruz fue asesinado este jueves, informaron autoridades, el segundo crimen de un empresario del ramo esta semana en el país.

El delito se registró en Álamo Temapache horas antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum llegara a este municipio, uno de los más afectadas por las intensas lluvias registradas hace dos semanas y que dejaron al menos 79 muertos.

La víctima es Javier Vargas Arias, comerciante de cítricos, una de las principales actividades económicas de la región y con un mercado internacional.

La Secretaría de Seguridad federal informó en un boletín que "estableció comunicación inmediata con la fiscalía" de Veracruz y designó un equipo "para colaborar en las investigaciones" y "detener a los responsables".

El pasado lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores de limón del estado de Michoacán y quien había denunciado extorsiones del crimen organizado a su gremio.

Las bandas dedicadas al narcotráfico han extendido sus actividades a la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes grandes y pequeños. Los productores o comerciantes de alimentos son obligados a pagar una especie de "cuota" para que los criminales les permitan realizar sus actividades.