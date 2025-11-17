Aprobación de gobernadores pierde el ritmo de crecimiento

En octubre pasado, el promedio nacional de aprobación de los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México fue de 50.1%; la cifra representa una baja de 0.6 puntos respecto del mes previo.

De acuerdo con el Ranking Mitofsky Capítulo: gobernadores y gobernadoras de México, medición mensual sobre aprobación ciudadana levantada para El Economista, 21 mandatarios estatales -16 de Morena, dos del PAN e igual número del PRI y uno del PVEM- disminuyeron su calificación sobre el desempeño en el cargo respecto de septiembre, mientras que solamente 11 -siete de Morena, dos del PAN y dos de MC- subieron de nivel frente al electorado.

Los ocho gobernadores opositores al partido oficial superaron 3.1% la aprobación promedio de los 24 afines a Morena, al alcanzar 52.4% contra 49.3%, respectivamente.

Respecto de septiembre, los mandatarios afines a Morena bajaron 0.9 puntos su aprobación ciudadana y los opositores al partido guinda subieron 0.2 por ciento.

Nota metodológica: 94,198 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.