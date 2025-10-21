Analizarían reforma electoral desde diciembre próximo

Integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral defendieron que desde el gobierno federal no se pretende controlar las elecciones o su organización.

Al reunirse por primera vez con legisladores integrantes de la Comisión de Reforma Política -Electoral de la Cámara de Diputados, el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, sostuvo que este tipo de encuentros tienen como fin demanda que se revisen las estructuras de participación política y el sistema de partidos para preparar una propuesta, que, reconoció, hasta el momento no está elaborada.

“La Presidenta no pretende sustituir ninguna función naturalmente del Congreso, sino responder a estas modificaciones que se hicieron de tipo político en el año (20)24, que nos obligan a todos a cambiar. Si el que no entiende el mensaje pues se quedará atrás, hay un mensaje popular.

“La presidenta de la República creó esta Comisión con el único propósito de preparar a través del análisis y el estudio y la recepción de opiniones, un anteproyecto de iniciativa”, expresó Gómez.

Mientras que la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, agregó que se sigue en la etapa de consulta en todo el país para escuchar a los ciudadanos a través de las audiencias públicas que organiza la Comisión Presidencial.

Sobre este asunto, el diputado presidente de la Comisión, Víctor Hugo Lobo Román (Morena), enfatizó que la comisión que preside es un espacio de diálogo, deliberación y construcción colectiva, integrado por todas las fuerzas políticas representadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Aparte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), adelantó que se espera que esta iniciativa de reforma de gran calado llegué al Congreso durante el mes de diciembre, ya que, dijo, las y los legisladores necesitan analizarlo con tiempo.

Monreal agregó que se prevé en “enero y febrero sería ya la formalidad de la deliberación y, en su caso, la aprobación, febrero y marzo” en la Cámara de Diputados.