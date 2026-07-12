Chihuahua: ¿quó vadis, Morena?

Difícil creer la campaña organizada con visión chilanga por “los puros” de Morena para tratar de convencernos de que la senadora Andrea Chávez remontó la ventaja de 10 puntos del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, parece maniobra para meter ruido en el proceso de selección del partido en el poder.

No registraron el significado de que en mayo pasado la senadora apenas pudo movilizar 3 mil personas en Chihuahua capital para apoyar al CEN de Morena y, una semana después el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, con el mismo objetivo, apoyo al CEN morenista, concentró más de 15 mil militantes en la ciudad fronteriza.

Parecen olvidar que, históricamente, ni siquiera en la hora que estaba en el clímax de su poder el PRI hegemónico de hace 70 años, alguien pudo ganar la gubernatura de Estado de Chihuahua, sin ganar en Ciudad Juárez, pues en la ciudad fronteriza vive el 42 por ciento de los votantes del estado de Chihuahua.

En Michoacán se lavan las manos

Contagiado del síndrome de Poncio Pilatos, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, convoca a analizar la posibilidad de desaparecer las policías municipales en todo el país y que la Guardia Nacional asuma las funciones de seguridad a nivel nacional.

Ramírez Bedolla afirma que su propuesta la planteó a la Presidenta Sheinbaum, el mandatario michoacano olvida que el objetivo original de la Guardia Nacional era que la gendarmería francesa, complementara con expertise criminalista las limitaciones de las policías de las ciudades y comunidades más pequeñas.

Explíquenle al mandatario michoacano que propone que los 130 mil elementos de la Guardia Nacional, además de sus objetivos nacionales, reemplacen a los 300 mil policías municipales que, mal que bien, atienden la seguridad de proximidad en 2,500 municipios. Bien dijo Vladimir Putin: cuando alguien decide ahogarse, imposible salvarlo.

Viviendas bienestar Veracruz

Desde el año pasado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el INFONAVIT, puso en marcha el programa que, con el nombre de Viviendas para el Bienestar, opera en varias entidades de la República.

En el desarrollo Bosques de Río Medio se construyen viviendas para el bienestar en Veracruz, por las intensas lluvias se abrió un socavón de más de 50 metros de largo y tres metros de ancho que dañó banquetas, muretes de medidores de luz y registros de agua.

Los que saben de construcción explican que, afortunadamente las viviendas están desocupadas, por lo cual sería pertinente revisar la calidad de los trabajos de un programa tan importantes para el Gobierno de la República.

NOTAS EN REMOLINO

En el lavadero de la grilla morenista circulan versiones de que el titular de la SEP y Marath Bolaños de la STPS buscarían ser candidatos a sendas diputaciones federales. Afirman que, por si las dudas, en Palacio ya tienen reemplazos … Aseguran en el gabinete de seguridad que tendrá más coordinación con la Unidad de Inteligencia para combatir eficazmente las redes de lavado de dinero de los cárteles del crimen organizado … El Gobierno de CDMX, dicen fuentes capitalinas, ya licitó el contrato para tener más patrullas policíacas por el sistema de leasing, que, aunque algunos juzgan caro, en realidad significa considerable ahorro en mantenimiento y reparaciones … Varias organizaciones no gubernamentales han dado a conocer estudios que revelan que jovencitos adolecentes son vulnerables a las prácticas de reclutamiento por parte de las bandas criminales … El escritor galo Alphonse Karr dejó esta reflexión: “Nos gusta llamar testarudez a la perseverancia ajena” …