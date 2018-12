El proyecto de resolución respecto de la gubernatura de Puebla que habrá de analizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que propone anular la elección por diversas irregularidades, en caso de ser validado generaría una desconfianza y crisis en los Organismos Electorales Públicos Locales (OPL), consideraron especialistas.

El politólogo y académico del ITAM, Horacio Vives Segl, explicó que la falta de cuidado que presuntamente tuvieron los consejeros locales y que serían destituidos en caso de avalarse, dañaría los procedimientos electorales y futuras elecciones.

“Se podría fijar un mal precedente en el sentido de que si no le gusta a un partido el resultado de una elección, la impugna hasta que llega hasta la instancia superior y definitiva y terminarían emitiendo una sanción tan drástica, fijando un mal precedente en términos de que los OPL generen incentivos y/o actúen en determinado sentido”.

Opinó que no hay novedad en los fundamentos del proyecto de resolución. “Todo lo que se dio a conocer en la sentencia no fue nada nuevo, o que no se hubiera validado por las autoridades electorales, tanto administrativas o jurisdiccionales al llegar a este momento de definición de la Sala Superior.

“De manera inevitable se abrió la caja de Pandora y habrá presiones hacia los magistrados, pero tampoco es una cosa novedosa, ya que en fallos polémicos siempre surgen este tipo, pero ahora se abre de manera innecesaria”, manifestó.

Ayer, Vargas Valdez argumentó que hacer público el proyecto fue con el objetivo de dar transparencia y que se busca evitar presiones de los actores políticos.

En tanto, el director general de Integralia y exconsejero presidente del otrora IFE, Luis Carlos Ugalde, indicó que hubo una serie de irregularidades en la elección, pero consideró “extremo” si se llegara a remover a todos los consejeros locales.

“Sería una situación extrema la remoción de consejeros por esa situación”, dijo Ugalde, tras indicar que si se anula la elección, sería la cuarta en toda la historia de México.