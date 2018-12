De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, presentado este sábado en la Cámara de Diputados, la mayoría de los titulares de los órganos autónomos federales tendrán sueldos por arriba de lo que ganará el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El documento que se discutirá en la Cámara precisa que el presidente de la República tendrá un salario neto anual de 1 millón 663,050 pesos.

No obstante, los titulares y miembros de órganos judiciales, de telecomunicaciones, entre otros tendrán salarios más altos.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será, en concordancia con el documento, el funcionario que se mantenga a la cabeza en materia de salarios ya que se prevé que el siguiente año su salario después de impuesto ascienda a 4 millones 668,093 pesos.

En tanto que los demás ministros de la Corte percibirán un salario anual de 3 millones 53,608 pesos.

En esta misma línea, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, percibirán salarios de hasta 3 millones 80,063 pesos; un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá un salario neto de 3 millones 67,224 pesos; la magistrada presidenta del mismo órgano electoral percibirá unos 4 millones, 686,725 pesos.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) percibirán unos 2 millones 494,008 pesos, mientras que el secretario general del mimo órgano tendrán un salario anual de 2 millones 493,003 pesos.

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) obtendrá percepciones por 2 millones 491,315 pesos ya con impuestos incluidos.

Por otra parte, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) percibiría para el siguiente año 2 millones 153,396 pesos y el comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 2 millones 152.385 pesos.

Sobre las Cámaras del Congreso de la Unión, destaca el caso del secretario general del Senado de la República, Mauricio Farah, quien ganará después de impuestos 1 millón 776,613 pesos.

Salarios de órganos autónomos no se pueden tocar: Urzúa

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, afirmó al explicar la integración del Paquete Económico que los salarios de los funcionarios de los órganos autónomos no pueden ser tocados por el Ejecutivo.

“Hablemos del Baco de México o del Poder Judicial; ellos lo que hacen es mandarle a la Secretaría de Hacienda, de hecho, el Poder Judicial se lo mandó al secretario de Hacienda anterior, Antonio González Anaya, se le manda el presupuesto de ellos.

Nosotros no podemos tocar, el Ejecutivo no lo puede tocar, nada, podemos echar un vistacito así, nada más ver el balance para ver cuánto se va a necesitar, cuánto ellos requerirían si es que el Poder Legislativo aprueba o no su presupuesto, pero nosotros no podemos tocar nada, entonces se traslada, nada mas se plasma en el presupuesto, entonces eso nosotros no tenemos nada que ver, simplemente se traslada”, afirmó.

En este sentido cabe señalar que la Corte suspendió la recientemente aprobada Ley de Remuneraciones de los Servidores en donde se especificaba que nadie podía ganar más que el presidente.

Esta misma ley ha sido impugnada por miles de servidores públicos adscritos al Poder Judicial.