El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó durante la conferencia de prensa matutina que ofreció desde Palacio Nacional, temas relacionados con el precio de los combustibles y la luz, entre otros.

Martín Mendoza, director de Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó que el precio de la luz se incrementa en la medida en que aumenta el consumo y disminuye el subsidio.

El costo de la energía eléctrica al consumidor final es un tema polémico por las variables que ha tenido el sector eléctrico y que las nuevas tarifas que aplican para el cobro de la energía eléctrica que consume el cliente final datan de enero de 2016 cuando el mercado eléctrico mayorista entró en operación.

“Sí hubo una condición de incremento, obviamente, porque los clientes que estaban en el rango moderado o excedente, pues, con un 20% más de su consumo pudieron experimentar 60% más en el costo. ¿Por qué? Porque se van a un escalón excedente y ese no tiene mayor subsidio”.

“Y, en esa proporción, quienes hayan tenido consumos excedentes del 30, 40 o 50% pudieron haber experimentado hasta un 100%, pero no asociado a que hayan brincado a la tarifa doméstica de alto consumo. Siguen teniendo proporcionalmente el bloque de subsidio que tiene asociada la tarifa que tienen ellos registrada”, detalló.

López Obrador in que no cancelará contratos privados del sector energético ni eléctrico.

“Se mantienen los contratos, llenos de falsedades… (Decían) que iba a bajar el costo de los combustibles, nada de eso sucedió. De todas maneras, no nos metemos con eso”.

“No tenemos necesidad. Imagínense si cancelamos 110 contratos, tenemos todos los elementos legales para cancelarlos. Sencillamente, no invirtieron, no han invertido… hay motivos para decir, no cumpliste. Para qué nos vamos a meter en eso. Imagínense los gritos, la bulla. Si así nos están acusando”.

“Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. No es cancelar contratos, es nada más ordenar las cosas. ¿Por qué dejas el despacho de las plantas de la CFE al último si es una empresa pública, que no tiene propósitos de lucro, que es de la nación, de los mexicanos, y que además ahora tiene una misión fundamental, que no aumente el precio de la luz?”.

Durante tres horas, el mandatario mexicano respondió varias preguntas, entre otras una relacionada con la eventual pérdida de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados que tiene Morena, el partido en el gobierno, resultado de los comicios del próximo 6 de junio.

Dijo que eso lo decidirán los mexicanos, pero anticipó que si el propósito de la oposición es intentar controlar su gobierno, vía la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), podría ejercer su derecho de veto.

rolando.ramos@eleconomista.mx