La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles la suspensión definitiva del proceso de destitución iniciado por el Congreso del estado de Morelos en contra del alcalde de Cuernavaca y exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

De acuerdo con la SCJN, esto se dio después de que el Congreso local se desistió de impugnar el recurso de suspensión.

El máximo tribunal del país admitió, en diciembre del 2016, el trámite de un recurso interpuesto por el alcalde de Cuernavaca en donde impugnó diversos artículos de la Constitución del estado de Morelos.

Cabe recordar que el Congreso local inició un procedimiento de revocación de mandato contra Blanco al argumentar que no cumplía con los requisitos de elegibilidad para el cargo de alcalde, en específico, con el requisito del tiempo de residencia permanente en el estado.

GRACO RAMÍREZ NIEGA PERSECUCIÓN CONTRA BLANCO y exrector

El gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, negó encabezar una persecución contra el alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el exrector de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), Alejandro Vera, para evitar que ambos sean candidatos a la gubernatura local.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, luego de participar en la reunión plenaria de los legisladores del PAN, PRD y MC, el gobernador de Morelos dijo: “a mí no me puede adjudicar ninguna persecución, yo no estoy persiguiendo a nadie. No es mi manera de actuar”.

Aseveró que la detención la semana pasada de Alejandro Vera, por el delito de peculado, no fue por una orden suya, sino por una investigación independiente —dijo— de la Fiscalía del estado.