Transición de Gobierno

Si se presentan amparos por NAIM, los combatiremos legalmente: Julio Scherer

“Vamos a ver cómo se presentan los acontecimientos. Hasta ahora no tenemos prácticamente nada, vamos a ver qué viene. En este momento no sabemos, hay diálogo con los empresarios, y hay un ofrecimiento del Presiente electo de que se respetarán los contratos; no prevemos que haya amparos”, afirmó.