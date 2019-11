Andrés Manuel López Obrador aseguró que la relación que tiene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es de respeto.

El presidente reveló además que tras los hechos violentos y trágicos ocurridos tanto en Culiacán, Sinaloa, así como el asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Sonora, Trump le manifestó su apoyo y solidaridad.

“Es más, hasta les puedo decir que me dijo piénselo y si necesita, llámeme, entonces no le he llamado”, reveló López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional.