Conferencia mañanera

Si condiciones se mantienen, se alista reinicio de actividades económicas el 17 de mayo en algunos municipios: AMLO

"Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas, esos municipios que en todas sus colindancias no tienen problema", indicó López Obrador.