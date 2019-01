La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, señaló que hay el suficiente combustible para atender las necesidades de la población y que por lo tanto continuará el abastecimiento de forma permanente, todo en el marco del combate al robo del carburante en el país.

La funcionaria federal pidió en este contexto el apoyo de la población del país para no hacer compras de pánico de combustibles, porque la estrategia además de abastecer es combatir el robo.

“A la población se le dijo que no entrara en pánico, yo estuve diciendo desde antier que en la Ciudad de México no hay desbasto de combustible, no hay desbasto en Monterrey, no tenemos desabasto en Veracruz y Boca del Río, en la Península de Yucatán, todo eso lo estuve diciendo”, argumentó en entrevista radiofónica con la periodista Denise Maerker.

Al describir la estrategia seguida por el gobierno federal para combatir el robo de combustible por ductos y que ha significado la aplicación del protocolo cuando se detecta una baja de presión en los mismos, la separación del cargo del personal involucrado y las denuncias correspondientes, señaló que se permitió por mucho tiempo las irregularidades en la baja presión de los ductos y que implicaba el robo de combustible a escala importante.

“Apenas llega Octavio Romero a la Dirección de Pemex, empiezan a tomar el control y nos damos cuenta inmediatamente que desde adentro de las instalaciones es como se permitía que pasaran ocho, nueve o 10 horas en la baja de presión en el ducto”, acusó.

Indicó que entonces se intervienen los ductos, para lo cual Pemex se preparó con más de mil 600 pipas, más otras tres mil 400 que trae rentadas hasta ayer y “hoy deben tener más”.

Recordó que la estrategia del gobierno federal no solo implica la detección del robo de combustible vía ductos o pipas, sino también con la protección de las instalaciones estratégicas por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y con la iniciativa de ley para que quien cometa este delito no tenga derecho a fianza.

“No nada más se está haciendo en este plan estratégico de ir a cortar o a cerrar la válvulas, es un plan integral, la persona que se le sorprenda o capture robando combustible, ordeñando ductos, se le va a castigar sin derecho a fianza”, señaló.

Por último, insistió a la población en no hacer compras de pánico de combustibles y de adquirir el producto de forma normal, “pues vamos a estar permanentemente y continuamente abasteciendo a las gasolineras”.