El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, aclaró que, jurídicamente, lo que procede en delitos de corrupción, o sus equiparables, es que se persiguen por oficio.

Así respondió Acuña al ser cuestionado sobre la posición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de decidir a través de una consulta si se juzga o no a expresidentes por corrupción.

En este sentido, destacó que es necesario el nombramiento del fiscal anticorrupción, ya que no es posible seguir muchos delitos de cohecho porque “no hay fiscal y no hay legislación penal anticorrupción vigente. Hace falta el fiscal, lo hemos estado insistiendo”, remató.

Asimismo, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales expuso que sigue habiendo confusiones sobre el papel del organismo. “El INAI no elimina la corrupción, no la ahuyenta; lo que hace es que pone la lupa para que se visualice”.

Acuña Llamas señaló que al instituto se le ha recriminado no hacer públicos datos que no se les han pedido. “Nos reprochan con frecuencia el por qué no hemos abierto información que no ha sido solicitada. Ha habido mucha incomprensión”.

Durante la inauguración del Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018, expuso que el INAI “llega hasta dónde puede llegar, desde el ámbito de la ley”, por lo que hizo énfasis en que la dependencia hace pública la información que le es requerida de manera específica.

En el tema de austeridad, el INAI puntualizó que revisa un paquete de medidas, “seremos en eso sensatos, como tenemos que serlo, y lo estamos ajustando, precisamente tenemos que pasar por el consejo consultivo, apenas se lo enviamos y estamos dialogando con ellos”.

Ante la posible reducción de su sueldo, Acuña Llamas respondió: “Eso lo determina la ley”.

Pide confianza a sociedad civil

El comisionado presidente indicó, por otra parte, que para que la sociedad civil se vuelva a integrar al diálogo con la institución en materia de transparencia es necesario que el gobierno entrante genere las condiciones.

“Ellos se levantaron porque se sintieron espiados, perseguidos y hostilizados por el gobierno actual; el INAI inició una investigación que tiene que ver sólo con la posibilidad (de espionaje) del uso de Pegasus y estamos por cerrar este procedimiento”.

Agregó que, con la figura de un nuevo presidente y un nuevo gobierno, “ojalá los organismos de la sociedad civil se sienten a dialogar nuevamente (y) se reconstituya esa mesa”.