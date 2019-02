La Guardia Nacional era un proyecto que iba a salir y la decisión final del mando la tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador como se planeó desde el principio. Empero, el “diagnóstico de... la delincuencia y ligar al neoliberalismo es equivocado”, consideró Isabel Miranda de Wallace, al manifestar su desconfiaza de que ese cuerpo federal pueda enfrentar con 50,000 elementos 95% de los delitos del fuero común.

La presidenta de Alto al Secuestro comentó que desde los gobiernos neoliberales, hasta la fecha, la tasa de delitos es de 5% de carácter federal y 95% de fuero local, estos últimos que corresponde atacar por parte de las corporaciones, fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas.

En este tenor, previó que en cinco años será imposible atender ese amplio abanico de ilícitos, “por eso digo que el diagnóstico es equivocado”, añadió Miranda de Wallace.

De acuerdo con el programa de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de su página oficial, ofrece la oportunidad de inscribirse a aspirantes de 18 a 30 años de edad, los cuales serán sometidos a exámenes médico, físico y psicológico en la primera fase, en abril próximo, en el Campo Militar Número 1.

Los resultados serán publicados en el mismo sitio el 20 de mayo, para pasar a la prueba médica integral y aeromédica, para iniciar así el 31 de julio el proceso de inscripción.

Según el proyecto de la Sedena, se podría contar con 21,170 elementos, y entre el 2019 y el 2021 se llegaría al número fijado de 50,000 entre policía militar y naval, la Policía Federal y las personas reclutadas.

Miranda de Wallace dijo que espera que alcance el tiempo, pero advirtió: “Con conocimiento de causa, el diagnóstico está mal. Se tenía que fortalecer la Policía Federal, no hacerla de lado, corporaciones municipales, estatales, así como agentes del Ministerio Público, porque los habitantes de estados pobres no enfrentan la violencia como entidades que tienen el mayor ingreso per capita”.

